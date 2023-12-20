「征服者康」祖拿芬襲擊女友罪成 Marvel電影立即解僱 最高刑罰監禁1年

祖拿芬美佐斯今年先後有《洛奇系列：王者之後3》、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》等電影上映，但被控襲擊女友後，新片《Magazine Dreams》（下圖）已遭擱置。

【明報專訊】在Marvel電影宇宙（MCU）第5階段扮演大反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors），今年3月涉嫌襲擊當時女友姬絲渣巴里（Grace Jabbari）被捕，案件上月底開審，經過兩星期審訊，6名陪審員周一（18日）裁定祖拿芬被控的4項罪名中有兩項罪成。雖然要待明年2月6日才宣判，將面臨最高刑罰監禁1年，但Marvel電影公司已即時解僱祖拿芬，本來平步青雲的演藝事業直插谷底。

事發於今年3月25日，姬絲渣巴里與祖拿芬美佐斯從酒吧搭車回家途中發生爭執，姬絲聲稱看到祖拿芬手機收到另一女人傳來的曖昧短信，因此要搶他的手機查看，兩人開始有肢體衝突，姬絲聲稱遭祖拿芬弄傷。據美媒報道，當晚祖拿芬在酒店暫住，翌日早上返回兩人同居的住所，發現女方不醒於是報警，警方到場後見姬絲耳後及手部有傷，遂拘捕祖拿芬。

案件上月29日開審，控辯雙方各執一詞，均指祖拿芬美佐斯和姬絲渣巴里先動手；祖拿芬被控襲擊及騷擾等4項罪名，6人組成的陪審團經過3日逾5小時商議，判決他三級鹵莽襲擊罪、騷擾罪成立，三級故意襲擊罪、加重騷擾罪則不成立。明年2月6日宣判，祖拿芬將面臨最高刑罰監禁1年。祖拿芬離開法院時婉拒評論此案。其代表律師稱考慮上訴，並指祖拿芬「期待完全洗脫罪名」。

現年34歲的祖拿芬美佐斯本是荷李活上位男星，曾演出HBO劇集《戀偽鎮驚逃》，今年更有兩片一劇推出，包括電影《洛奇系列：王者之後3》、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》，以及Disney+劇集《洛基2》。他在MCU第5階段飾演大反派「征服者康」，應很多演出機會。但自從被捕後，其經理人公司先割席；他主演的另一新片《Magazine Dreams》，由迪士尼附屬公司Searchlight發行，原定本月上映，今年10月亦宣布擱置。他被判罪成後，Marvel電影被指即時解僱祖拿芬。事實上，他原定在2026年上映的《The Avengers: Kang Dynasty》擔正，但因其官司，該片已易名為《復仇者聯盟5》（Avengers 5）。