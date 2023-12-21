新增大灣區最喜愛男女主角 何廣沛掹車邊爭視帝 視后大熱佘詩曼李施嬅齊叫兩飛

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》昨日於將軍澳電視城公布16項投票獎項十強名單，當中新增4個大灣區最喜愛獎項，包括男女主角、劇集與綜藝及資訊節目。飛躍進步男藝員因同票數關係，有11名候選者。最佳男主角與大灣區最喜愛TVB男主角提名名單一樣，包括陳豪、馬國明、陳山聰、陳展鵬決鬥張振朗、單立文、蕭正楠、周嘉洛、黃宗澤和何廣沛。非「親生仔」馬德鐘、吳卓羲、黃浩然齊被淘汰。佘詩曼（阿佘）、李施嬅、龔嘉欣、吳若希、胡定欣、劉佩玥齊叫兩飛角逐最佳女主角及大灣區最喜愛TVB女主角。仍在傾續約的李佳芯、蔡思貝、陳茵媺與林夏薇入圍最佳女主角，剛離巢的唐詩詠與黃智雯跌出十強。不過唐詩詠與陳法蓉、姚子羚有份候選大灣區最喜愛TVB女主角。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蔡思貝、何廣沛、龔嘉欣與吳若希聯同逾20名藝人現身發布會，蔡思貝和何廣沛開心主演的《你好，我的大夫》深入民心，蔡思貝很喜歡劇中角色，但睇淡自己攞視后，「今年攞獎的人選只有一個，就是佘詩曼」。何廣沛笑言《破毒強人》胡定欣、《你好，我的大夫》蔡思貝與《新聞女王》佘詩曼都是好戲之人，手背和手心都是肉，「好難選擇，幸好每個獎可以投3票，我可以支持晒3個」。

問蔡思貝在強勁對決下，今年是否轉爭女主持獎？她說：「我抱住睇騷心態，《貝遊歐洲》成為大家話題已經好開心。」何廣沛自言掹車邊入視帝十強，很感恩，「陳豪在《破毒強人》做得好好，冇得輸，我們劇中好似父子，最佳男主角與大灣區最喜愛TVB男主角都投他」。

吳若希開心跟阿佘施嬅齊名

龔嘉欣與吳若希躋身視后十強，嘉欣回想臨危受命參演《靈戲逼人》，沒有時間做準備工夫，要在人鬼話題的劇集做到突破經典，壓力好大，非常感恩劇集受觀眾歡迎，對自己保持一定信心，但面對勁敵阿佘與施嬅，不敢想太多，「每年平常心出席頒獎禮，入行15年仍很喜歡拍劇，有好多演員未合作過，都想跟阿佘與施嬅合作」。

吳若希稱能跟阿佘、施嬅齊名躋身候選視后之例，已感滿足，「對手太強，她們一個攞視后，一個攞大灣區最喜愛TVB女主角，唔係諗住爭呀？不過我一定會扮靚靚參加頒獎典禮，不請都自己揸車過去」。

戴祖儀睇好勁敵何沛珈

戴祖儀與何沛珈入圍飛躍進步女藝員，祖儀讚對方是很好的競爭對手，因為大家都很勤力，笑言以前提名獎項，試過被爸爸取笑揀運動衫參加頒獎禮陪跑，自覺今年表現大躍進，除一劇接一劇，戲分亦愈來愈多，恨有獎項的認同，「提名都未夠開心，希望攞到獎會真正開心，今年我會扮靚著性感，希望可以上台。我最近同期接了3部劇，拍《非份之罪》被武指睇起，親身拍碌落山戲分，碌了幾次，真係飛躍」。何沛珈今年參演不少劇集、主持和司儀，被讚勤力，她稱多謝公司台前幕後畀機會，覺得好滿足，「不斷有自我檢討，希望做得更加好，今次未必夠祖儀強」。

傅嘉莉陳星妤講入圍感受落淚

傅嘉莉叫兩飛爭最佳女配角和飛躍進步女藝員，獲女配競爭對手陳星妤支持，兩人於台上分享感受講到喊，陳星妤稱小時候已睇傅嘉莉主持《姊妹淘》，難忘她的靚女形象，直至最近合演《香港人在北京》、《一舞傾城》，見到對方有越卓表現，戥對方肉緊，「我今（昨）日能夠站在台上已是意外收穫，我不是窒Kelly（傅嘉莉），真的覺得她有戲，聽到對方講經歷更為之感動」。

傅嘉莉表示入行後能識到陳星妤這些真心朋友和得到讚美，非常難得，稱入行12年經歷起跌，中間曾想過放棄退出娛樂圈，幸而無綫沒有放棄她，更給予很多機會，「別人眼中我只是做反派，但這些機會圓滿了我的演戲路，兩個獎都是第一次提名，都有點信心，到時一定會扮靚靚參與頒獎典禮」。馬貫東連續3年候選飛躍進步男藝員，前兩年都是年紀最大候選者，笑言有提名代表年年有進步，都是鼓勵，又打算與《法證6 倖存者的救贖》拍檔傅嘉莉夾衣著，希望爭奪最佳衣著獎。