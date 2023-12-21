雲浩影含淚認跟男友結束9年情 劉俊謙獲小S垂青感驚訝

【明報專訊】雲浩影（Cloud）、劉俊謙、陳葦璇和黃淑蔓等昨日到尖沙嘴出席手袋品牌概念店開幕。Cloud之前赴大阪拍新歌MV，透露首次到大阪，雖然行程緊密拍得辛苦，但被快樂蓋過，「有準備錢去血拼，可惜睇唔啱」。可趁聖誕節再赴大阪血拼，她稱近期較忙。明年情人節與男友同遊？Cloud避談稱今個聖誕與家人和朋友共度。為何不跟男友過聖誕節，她支吾以對，叫記者不要問。再三追問下，Cloud承認回復單身，與男友結束9年情。是否很傷心？她說：「少少啦，唔好再講，再講會喊。」說畢眼泛淚光，表示跟前度和平分手，已分開一段時間。可有機會復合？她忍淚說：「男友是圈外人，不想講太多，現正療傷中，希望可以再見亦是朋友。」

爆小S將訪港

身形消瘦的劉俊謙透露早前忙為台灣網劇《此時此刻》和電影《小曉》宣傳，吃得不好又沒時間操肌，肌肉縮水。說到小S（徐熙娣）被他在《此時此刻》露股一幕迷倒，劉俊謙笑說：「她應該不止喜歡我的body，可能她覺得我反差大，在她主持的節目上玩得很放，沒有包袱。」

對於小S看好他會大紅大紫，劉俊謙不敢當，多謝對方賞識，被公開稱讚很驚訝，他要更加努力，並透露之前赴台灣有找小S吃飯，但對方沒有空，小S稍後來港，他會盡地主之誼請對方飲茶。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵