首擔正女主角壓力大爆喊 譚旻萱「初吻」獻陳昊森 咀到缺氧

【明報專訊】有「籃球女神」之稱的譚旻萱（Mandy）獲導演葉念琛賞識，初登大銀幕擔任《不是你不愛你》女主角，戲中與陳昊森、梁仲恆及陳嘉寶陷入四角戀。葉念琛表示Mandy是第18代阿寶，亦是最man、最貼地的阿寶，性格比較爽朗，很男仔頭，她第一部戲便當女主角，可能也有壓力。

Mandy稱壓力來自戲分多，好驚處理不到，「老實講，冇乜信心，最初拍攝時，覺得自己一直做不好，試過忟到走出鏡頭，在導演面前喊，喊完再拜託導演可否再拍多一次。前期經常處於這個狀態，回到家常想怎樣才能做得更好，畢竟角色有很多情緒轉變，驚表達不好。導演超好，在現場常為我心理輔導，不停安慰我」。她透露最後一場戲要喊足10幾個鐘，本身沒有技巧令自己喊，拍攝前決定單獨困自己在廁所，平靜去投入角色，「現場大家都找不到我，導演一度以為我返咗屋企，經理人找了半個鐘才找到我，拿了飯盒給我，我索性在廁所面壁放飯」。

自爆睇《侏羅紀公園》被奪初吻

Mandy表示今次沒有如葉念琛之前拍的戲，有連場激情戲，玩純情真愛，最勁只有咀戲，「惜惜對我來講好緊張，因為是熒幕初吻，還要做主動，緊張到爆，拍前和陳昊森溝通好怎樣做，一埋位我就好勇敢惜落去。陳昊森表示今次是他從影以來，拍咀戲最長的一次，因為導演想拍很多不同角度，我們兩個鼻子都好高，一路拍一路頂住，畫面好浪漫，鏡頭背後很艱辛，一口氣惜了4分幾鐘，拍完我們都有少少缺氧」。

Mandy大讚陳昊森是好拍檔，彼此溝通得好好，這場咀戲拍得比想像中順利很多。她承認現實中也是主動的女仔，但初吻絕不是那麼主動，「當時17歲，與同學在戲院發生，有趣的是我們不是看浪漫電影，是看《侏羅紀公園》，戲中恐龍不停嗌，初戀男友突然惜我，雖然是蜻蜓點水式，但心想為何要揀看這套戲惜我」。

梁仲恆飾演暗戀阿寶的角色，一直默默付出，沒有咀戲，他笑道：「我都想惜，但冇，只是拖手仔，總算有點揸拿，好過乜都冇。」問是否演回自己？梁仲恆說：「我都有試過默默付出，沒有收成，已是很久以前的事，現在未有機會付出，翹埋雙手等運到，若有女仔像戲中阿寶咁主動，都會考慮下。」

伙年輕演員合作 陳嘉寶自嘲姨姨

陳嘉寶面對一班青春演員，自嘲是姨姨，透露人生第一套參與的電影就是葉念琛執導，除微電影演過阿寶，現實生活中一出世就是阿寶，今次很開心在戲中與Mandy爭男主角陳昊森。已是人妻的她笑言：「其實上咗岸都幾悶，要出來拍戲，我的初戀都好激烈，所以生了3個。」

記者：林祖傑