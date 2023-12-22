墮人生低谷靠泥鯭鼓勵企起來 黃心穎：好想快啲生BB

【明報專訊】黃心穎經過4年多的沉澱，從音樂再出發，繼歌曲《Crown Me》及《沙包》，推出第三首單曲《I Sleep》，這首歌是她對2019年爆出「安心事件」後的領悟，曾一夜間失去一切，被愛惜她的爸爸責罵，甚至想過輕生，事過境遷，她亦表明知錯，當中主角許志安復出且獲太太鄭秀文原諒，馬國明與湯洛雯亦已拉埋天窗，她也嫁RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）成為黎太，各自找到他們的幸福。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

黃心穎表示新歌《I Sleep》於2020年創作，亦是她人生最低潮的時候，當時想抒發失去一切的感覺，無論是朋友、事物、工作，都突然間失去，歌詞就是講述她怎樣去面對失去，她說：「一開始只是想睡覺，發覺寫作可以抒發不好的情感，最後一段就是講我要清醒了，要重返現實世界，全首歌就是講我最後失去了很多，但亦有很多得着，我覺得是比失去的獲得更多，外界可能不是這樣想，但我是當事人，覺得好或不好的事都是一個得着。」

返音樂學校精神有寄託

《I Sleep》是她走進錄音室灌錄的第一首歌，得到當時男友泥鯭鼓勵，疫情下先安排她到音樂學校學習，讀了一年半，她說：「當時好開心，因沒工作，返學好似好實在，某程度上是救了我，令我精神有寄託，慢慢沒有那麼多負面情緒。」她自嘲首次錄音版本很多懶音，連自己都頂不順，故推出的版本是重新再錄。

「加油」短訊傳情

新歌MV中，動畫主角是黃心穎與泥鯭的定情小狗「Love」，她解釋因小狗亦是這個經歷其中一個得着，故決定由小狗來演繹得失，出來效果好鍾意。與泥鯭的情緣，要數到多年前由社交網朋友開始，到泥鯭知道她從美國回港，傳了一個寫着「加油」短訊給她，兩人才開始久不久傾偈，她說：「直至問泥鯭關於領養唐狗的事，當時仍未拍拖，亦沒有追求之意，都是透過電話傾吓偈，不過當時收埋自己，完全不與人溝通，肯和他溝通，某程度上都是對他有意思，後來大家都發覺幾適合，有時他會借小狗過橋，之後好自然就喺埋一齊。」

兩人2020年開始拍拖，黃心穎稱從沒介意對方會怎樣看她，記得當時泥鯭約食飯，她反問怎會有人想約她食飯，因為九成九都會被人影到，但泥鯭說不驚，還稱應該着眼這一刻開始，其他事不應考慮，過去的事就讓他過去。當時就覺得這個人想法幾成熟，「和泥鯭相處很舒服，我諗最鍾意他的，就是經常給我很man的感覺，覺得他愛惜和保護我完全沒私心，好難得，他鼓勵我所做的一切，都是以我為先，是因為我鍾意，所以才叫我去做，不會因為想我多留家中，就叫我唔好去做」。

簡單求婚合心意

拍拖3年多便決定結婚，黃心穎稱當泥鯭提出結婚的時候，她覺得「咁快嘅」，但也覺得很自然，是適合步伐，「當時覺得可以和這男人生活落去，都OK喎！亦看到將來是可以一齊，他在家中簡單求婚，兩隻狗見證，簡單程度是我鍾意的，整晒波波、有晒花嗰啲我反而會好驚，他這樣做就啱了。家人好支持，個個都好開心，在父母的角度，有一個好男仔照顧個女，其實已經很開心」。

黃心穎稱有生BB計劃，先調理身子，「我34歲，不後生了，想快啲生，我們都鍾意小朋友，到時自己湊，不請工人」。成為黎太後，她指生活沒什麼大分別，因婚前已經一齊住，只是稱呼上不同，她笑道：「現在要叫他老公，以前會跟兩隻狗叫他爸爸，還適應中。」

化妝：Herman Ng

髮型：Steve Shek

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