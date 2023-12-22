《金手指》首映 劉德華自覺表現very good 阿Sa激吻梁朝偉 劉嘉玲嫌唔夠狼死

【明報專訊】劉德華（華仔）與梁朝偉（偉仔）繼《無間道》後，相隔21年再度合作電影《金手指》，將於12月30日全球同步開畫，前晚舉行首映禮，兩人聯同戲中演員蔡卓妍（阿Sa）、方中信、任達華、周家怡、陳家樂、白只及洪卓立，以及導演莊文強和監製黃斌出席，吸引大批粉絲圍觀，迫滿3層商場。偉仔太太劉嘉玲現身撐老公，張敬軒、溫碧霞等也來捧場，場面熱鬧。華仔與偉仔主持首映啟動儀式，將一堆紙幣放入夾萬，由昨日開始讓大家估夾萬內有多少錢，估中獲得購物禮券。

記者：柯美

攝影：劉永銳

首映禮安排一眾演員上台分享拍攝點滴，華仔表示1990年代已認識導演莊文強，當時對方是其公司編劇，公司接的第一個廣告「未出發先興奮」就是由莊文強創作，今次再跟對方合作，一樣是未出發先興奮。

阿Sa呻搵食難 不擔心變公敵

提到阿Sa與偉仔戲中的激吻戲，兩人均表示拍得很投入，阿Sa說：「之前見到嘉玲姐，她說睇完部戲，覺得我可以再狼死啲，但我的程度已經好狼死了。」問偉仔是否可以更狼死？他想了想，尷尬說：「點好，她覺得這程度啱咪得囉。」全場大笑拍掌。阿Sa指戲中的身材變得豐滿靠特技化妝，每天要花3小時「裝胸作勢」，雖然很重，但造型有助角色，令她走路姿態和說話都有所不同。

偉仔、華仔及阿Sa一起接受訪問。阿Sa表示跟兩大影帝拍攝不是太緊張，反而緊張自己的表現多些。她要跟偉仔激吻，會否擔心成為對方粉絲公敵？阿Sa笑言搵食艱難。戲中裝假胸，有否羨慕身材豐滿的女生？阿Sa稱一向都不羨慕，「我都有，使乜羨慕」。問偉仔會否盡量避免望阿Sa上身，他笑說：「點會呀。」偉仔表示戲中雖全是文戲，但相比以前演的文藝片較累，因每場戲都要高能量，將情緒推高。

偉仔不介意林海峰講錯戲名

華仔表示《金手指》不是拍得最輕鬆的電影，但也拍得舒服，同時亦有壓力，因為想自己有好表現。問他自覺表現如何？華仔笑說：「very good。」偉仔亦滿意自己的演出，指盡了最大努力。他們在《無間道》合唱主題曲，為何今次不合唱？兩人對望而笑，偉仔透露導演曾提議，但他不敢唱。華仔為何不鼓勵偉仔？華仔搞笑說：「我都唔敢唱。」他們會出席謝票活動，偉仔稱甚少參加謝票，但曾在內地參與過，跟觀眾交流。會否不習慣？他說：「無話習慣與否，順便聽吓觀眾反應。」談到日前上商台節目《在晴朗的一天出發》，主持林海峰將他主演的《阿飛與阿基》講錯《咖哩辣椒》，事後林海峰知衰認錯。偉仔表示不介意，「唔緊要，是但啦，早上未瞓醒，兩部戲好似」。

兩片同期上映 華仔自己打自己

華仔同期有另一部電影《潛行》上映，變成「自己打自己」，他說：「我都不想，兩間公司不同，無辦法。以前都試過，不要講到好似兩部戲要打交一樣，最好兩部都睇，每部都睇多幾次。」

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