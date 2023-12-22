ERROR肥仔睇郭富城影碟學跳舞

【明報專訊】ERROR成員梁業（肥仔）昨日出席「STEM獎勵計劃2023頒獎典禮」。肥仔笑稱ERROR出名教壞小朋友，唯獨他形象較隊友正面，所以獲邀做頒獎嘉賓。肥仔自爆讀小學時被老師委任做班長及風紀，自認是品學兼優學生，不過升中學後變得貪玩，稱如果當年肯花心機讀書，現在可能已是金融才俊。

肥仔稱當年受郭富城啟發，才向舞蹈方面發展，「他當年主演的電影跳Para Para舞，因媽咪買了隻影碟，於是我在家一邊看一邊學，是人生的第一次接觸，從此愛上跳舞。加上媽咪和表姐落的士高玩，也會帶我和哥哥同行」。

聖誕節將至，肥仔打算留家休息。有傳他與拍拖多年女友阿芬去年復合，今年應不會寂寞過聖誕。一提起女友，肥仔即避談，只稱對方聖誕期間不在港。

「收粉絲蛋糕 託我送給Edan」

提到ERROR主持的ViuTV綜藝節目《究竟讀緊乜》，當中一集安排193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）及肥仔約會台灣女生，大多數女生選擇跟193或阿Dee做朋友，獨肥仔無人問津。

肥仔自爆早在求學時期已經追女仔失敗，他自爆趣事道：「某年生日附近日子出新歌，收到粉絲送蛋糕，原來不是送給我，只是委託我代送給呂爵安（Edan）慶祝生日，估不到自己輸給Edan，人生真是太殘酷！」肥仔覺得女仔可能只看外表，他主力賣內在優點。對於女仔不懂得欣賞他，肥仔稱她們走寶。

記者：林蘊兒