【娛樂場】《瞞天過海》 許光漢演反派戲鬥張鈞甯

【明報專訊】電影《想見你》與《關於我和鬼變成家人的那件事》男星許光漢，伙拍張鈞甯、影后惠英紅合演懸疑電影《瞞天過海》，以一宗密室謀殺案為起點，逐步牽引出兇案背後的人性糾纏，加上各種藏在懸案背後的金錢和權力交易，讓整個故事案中有案、局中有局，在層層反轉下有無數懸念。

改編西班牙電影《佈局》

《瞞天過海》由陳卓執導，改編西班牙電影《佈局》，韓國也曾翻拍成《局中局》。《瞞天過海》講述年輕貌美的企業家妻子喬文娜（張鈞甯飾），在生活與事業如日中天之際，捲入一宗密室謀殺案，死者正是當時與她密會的情夫明浩（尹正飾）。為洗脫罪名，喬文娜跟刑警鄭威（許光漢飾）慢慢整理線索，兩人一起梳理案情的時候，又牽涉出另一宗她與明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面。

許光漢改形象挑戰演技

男神許光漢演過深情大男孩和熱血刑警，今次再顛覆形象，首度在銀幕演腹黑刑警鄭威，與張鈞甯有多場對手戲，大鬥演技。許光漢多年前曾表示不敢跟女神張鈞甯合作，今次終於結戲緣。

許光漢戲中以較黑膚色及留鬚根的壞形象示人，還有帶着邪念的眼神及充滿算計的笑容，演繹腹黑刑警的貪得無厭。首次在銀幕飾演反派角色，許光漢稱很有挑戰，「跟張鈞甯拍對峙戲，有時候需要一氣呵成，其中一場要配合攝影機走位，我們一直轉圈，但又要保持情緒，考驗也很大」。他稱要把真正的情緒壓抑住，展現出角色的樣貌是比較有挑戰，希望這個耳目一新又壞壞的警察角色，會為觀眾帶來新鮮感。談到與大前輩惠英紅合作，他感到不可思議；惠英紅讚許光漢除演技紮實外，在生活中更是帥氣及有禮貌，非常討人喜歡。

張鈞甯被角色吸引

張鈞甯今次演出的角色跟過往不一樣，指喬文娜是一個謎一樣的女人，「電影中她由一隻小白兔般的小女孩到最後變瘋，結局會令大家意想不到」。她表示被這個角色吸引，「其實喬文娜也是階級制度的受害者，這角色在孤兒院長大受盡欺辱，從小的經歷讓她變成後來的她。原生家庭如此破碎，是否還有選擇善良的權力？在惡劣的情况下還可以有本錢做一個善良的人嗎？我認為這是喬文娜提出的問題，非常值得我們思考」。

《瞞天過海》2024年1月上映