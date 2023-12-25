失望《世一》我最喜愛歌曲5強止步 張天賦聞佘詩曼點名合作感壓力

張天賦（左圖）承認對《世一》5強止步感失望，睇好陳卓賢（右上圖）《再見寧靜海》和張敬軒（右下圖）《隱形遊樂場》奪我最喜愛歌曲獎。

【明報專訊】張天賦（MC）前日為會展舉行的「香港冬日美食節2023」擔任表演嘉賓，吸引約300名「賦二代」（粉絲暱稱）撐場，氣氛熱鬧。各大樂壇頒獎禮即將舉行，MC歌曲《世一》未能打入商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》我最喜愛的歌曲5強，他承認失望，但證明其他歌手的作品更厲害，看好MIRROR成員陳卓賢《再見寧靜海》與張敬軒《隱形遊樂場》；又希望可以在頒獎禮獲獎。提到視后佘詩曼自認是他的小粉絲，又想跟他合作，MC聞言感壓力。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《叱咤》日前公布我最喜愛的歌曲5強，包括張敬軒《隱形遊樂場》、MIRROR成員呂爵安《E先生愛人執照》、盧瀚霆《MONEY》、陳卓賢《再見寧靜海》與姜濤《濤》。MC的《世一》打入10強，5強止步，他直認失望，但覺得未必是壞事，「《世一》很hit也打不入5強，證明其他入圍作品好厲害」。他認為身為歌手永遠想有機會得獎，奈何處於被動，依賴DJ在電台播放歌曲，慶幸新歌《救命稻草》最近成商台冠軍歌，希望能繼續保持一定播放率。MC透露我最喜愛歌曲心水首選陳卓賢《再見寧靜海》，其次是張敬軒《隱形遊樂場》。

自嘲「圓」形畢露要減肥

MC分享早前與前輩吳君如和甄子丹合作拍戲的難忘事，自嘲不敢輕易騷肌，因腰圍最突出，笑稱「圓」形畢露，要定減肥目標。提到視后佘詩曼（阿佘）10月到澳門欣賞他的演唱會，在社交網分享二人合照留言：「化身為小fans。」又大讚他的歌好好聽。阿佘近日受訪時表示有興趣與MC合作，MC對此表示跟前輩合作會有壓力，好多時不知做得是否正確，但相信有前輩教導就沒問題。對於阿佘自稱是他的「小fans」，MC聞言稱壓力更大。

嘆公眾人物難拍拖

自認單身狗的MC表示不怕寂寞過聖誕，有愛犬「豬柳蛋」陪伴可填補空虛，「朋友兩個月前轉送唐狗女給我，約一歲多，家中多了這名新成員，要負責幫手處理牠的大小二便，好努力『執金』。如果沒有遇到工作和新聞的壓力，我都想拍拖。可是始終是公眾人物很難做到，因為另一半可能會有壓力，所以只能低調」。

談到節日收禮物，MC承認最不想收到杯和毛公仔，皆因家中有太多杯子，愛犬「豬柳蛋」最愛咬爛公仔至碎屍萬段，每次回家如兇案現場。他表示聖誕相約朋友BBQ慶祝，交換禮物環節，要穿對方買的衣服，「我預了是核突或古怪服裝，希望不用要我穿太誇張的女裝」。

承認未有做好情緒管理

此外，MC早前在社交網發文鬧外賣平台送餐慢，他稱肚餓會特別容易嬲，承認情緒管理不太好。他回想小時候在加拿大曾與父親一齊在薄餅店做速遞，那時父親揸車，他負責送貨。

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