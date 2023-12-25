北京獨立別墅人去樓空 周海媚愛犬念主顯憂愁

【明報專訊】周海媚12月11日在北京病逝，終年57歲，日前家人已為她舉行告別禮。據內地傳媒報道周海媚家人有意將她的骨灰運回港安葬，並計劃將她養的貓狗帶到港飼養。有粉絲到周海媚故居，估計市值超過1億元人民幣的北京順義區獨立別墅外悼念，拍片上載社交網。該內地網民表示周海媚寓所已人去樓空，她生前用心打理的菜園被大雪覆蓋，一片荒涼。周海媚生前不時拍片分享生活點滴，她親自打理花園定期修剪園內植物，種的瓜菜收成會摘下來烹調美味菜式。

抖音管理員強調盡全力照顧一班毛孩

不少粉絲關心周海媚寵物近况，包括金毛犬「周六六」、愛貓「周如意」與「周來來」、免仔「周吉祥」等。她為愛犬周六六開設的抖音頻道前日更新了一條短片，見周六六沒精打采望着鏡頭顯得憂愁，眼眶似有淚水，不少網民看到影片感心痛，稱相信六六應該知道主人不會再回來，盡現想念之情。

管理員統一回覆關心六六的網民，「毛孩子們都在家，都很好，只是很想麻麻（媽媽），牠們只知道麻麻去很遠的地方出差工作了，要很久很久才能回家。我們會竭盡全力把寶貝們照顧好，安排好。不要相信網上任何謠言，也請不要公布六六家的隱私信息。如果很愛，請不要打擾！感恩大家！」有網民問兔仔周吉祥是否在家？管理員回答：「都在，每一個寶貝都在家。」

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