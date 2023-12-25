【娛樂場】《莫斯科行動》改編真實案件 劉德華如願重現凶險邊境世界

【明報專訊】劉德華主演電影《金手指》、《潛行》即將先後上映，近日馬不停蹄到不同地方宣傳。緊接這兩部戲後，他另一部主演電影《莫斯科行動》明年1月跟香港觀眾見面。《莫斯科行動》由內地製片人兼導演韓三平和劉德華監製、邱禮濤執導，劉德華聯同《中國機長》張涵予、《非凡任務》黃軒、《消失的她》文詠珊和《中國醫生》谷嘉誠演出。

劉德華文詠珊演關鍵人物

電影改編自真實案件，由黃軒飾演悍匪集團頭目苗青山，帶着同伴在滿載財富的K3國際列車展開喪心病狂的連環行劫。張涵予飾演中國警察崔振海，帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開搜捕。劉德華飾演在莫斯科神通廣大的瓦西里，跟文詠珊飾演的嫵媚女郎真真，在這場追捕中有着重要位置，未到最後一刻也未知真相。

正邪對決 大量打鬥場面

擔任《莫斯科行動》聯合監製及特別演出的劉德華表示把這個故事搬上大銀幕的願望在心中藏了10多年，「很多年前有人給我這個故事，可能那時緣分未到，現在終於實現。我當時也看了很多資料，第一次看到劇本就覺得這個故事值得我和導演好好去打磨。我們從真實案件出發，做了很多藝術加工，找了一群很用心的人，把1990年代混亂凶險的邊境世界呈現出來，我為此感到驕傲」。

《莫斯科行動》除有大量打鬥場面外，也深入刻劃人性與情感，牽動觀衆神經。導演邱禮濤稱這次除了要把動作戲拍得好看，還要讓觀眾看到更多深度內容，「電影裏探討人的善與惡，所謂正義跟邪惡的對決，也希望能讓觀眾看到那個年代的社會風貌」。

角色取材真實人物

戲內人物眾多，角色都取材自案中真實人物再加以戲劇化，為劇情和故事張力提供了充分的保證。編劇陳大明稱，「這個事件裏面的人物特別多，我在改編時着重找一些很有特點的反派人物，深挖他們的動機，這樣故事才會更好看。」劉德華表示：「現在這個故事，既可以讓大家瞭解當年的案件，也可以給大家一種商業大片的體驗。」

《莫斯科行動》改編自真實案件「中俄國際列車劫案」。1993年，接連中國與歐洲的唯一陸路交通線——K3次往返北京莫斯科的國際列車上發生多宗持槍暴力搶劫事件，中國警方介入跨國調查，誓要將兇手繩之於法。鐵道公安為首的特戰小隊深入陌生國度莫斯科，偽裝商人深入險境，目標只有一個，逮捕罪犯，並將其引渡回國。

《莫斯科行動》

2024年1月25日香港上映