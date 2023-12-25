《與惡魔有約》勢贏最佳熒幕情侶 宋江被指缺席SBS演技頒獎禮

文彩元今年初主演《權貴復仇》，因拍檔李善均醜聞纏身，她被指也要避席。

【明報專訊】韓國SBS電視台為表揚過去一年電視劇的演技大獎，本周五（29日）舉行頒獎禮。根據過往慣例，幾乎所有候選韓劇演員都會出席。最近憑《與惡魔有約》人氣急升的宋江，大有機會與女主角金裕貞拿下最佳熒幕情侶獎，不過入伍在即的宋江，被指將會缺席頒獎禮，再加上《權貴復仇》女主角文彩元因拍檔李善均捲入吸毒案，可能也要避席，勢令到今年SBS演技大獎頒獎禮星光暗淡。

文：蘇珮欣

韓國三大免費電視台之一的SBS，今年推出10部劇集，包括《權貴復仇》、《模範的士2》、《浪漫醫生金師傅3》、《惡鬼》、《救急先鋒日誌2》、《全國死刑公投》、《7人的逃脫》及《與惡魔有約》等。早前有報道指叫好叫座的《模範的士2》李帝勳、《惡鬼》金泰梨及《浪漫醫生金師傅3》韓石圭，將爭奪至高榮譽演技大獎，加上視帝視后等獎項，令人期待獎項最終花落誰家。

文彩元受李善均拖累或缺席

當晚另一矚目獎項最佳熒幕情侶，日前已展開觀眾網上投票，3組候選人分別是《花書生戀愛史》辛睿恩與厲雲、《浪漫醫生金師傅3》李聖經與安孝燮、《與惡魔有約》金裕貞與宋江。後者目前以超過27萬票暫時領先，二人有望得獎；不過韓媒昨日報道，宋江不會出席頒獎禮，因早已安排其他工作，無法抽空現身，屆時只能由當晚擔任頒獎禮司儀的金裕貞獨自領獎。據悉，SBS演技大獎頒獎禮往年均在12月31日除夕晚舉行，今年提早至29日舉行，宋江才未有預留檔期出席。

另一方面，主演《權貴復仇》的文彩元亦因同劇拍檔李善均捲入吸毒事件而缺席頒獎禮。文彩元方面回應稱，確實收到邀請出席頒獎禮，但仍未決定是否出席。SBS方面則表示，包括文彩元及宋江在內，所有嘉賓名單仍在商討中，目前還未確定。

《與惡魔有約》收視墊底

講述失去法力的惡魔與富家女愛情故事的《與惡魔有約》，前晚播出第10集，收視3.8%，較上集跌0.4個百分點，於同時段墊底。MBC《烈女朴氏契約結婚傳》第10集收視7.6%，微升0.2個百分點，成為同時段冠軍。緊隨其後的JTBC《歡迎回到三達里》及tvN《大指揮家：弦上的真相》，分別錄得6.3%及5.1%。

李善均清晨5時離開警署

提起李善均，前日因涉嫌吸毒第三度到警署受查。韓媒指他前日上午10時抵達警署，至昨日清晨5時才離開，足足受查19小時。李善均離開警署時表示，作為勒索案受害者的調查已結束，希望警方能判斷他與夜店女高層哪一方口供更可信。對於傳媒追問他有否承認吸毒或主動吸毒，他只表示已誠實作供。