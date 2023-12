【明報專訊】沈殿霞(肥姐)離世15年,昨日聖誕節,鄭欣宜在社交平台發文,分享小時候媽媽在舞台上拖住她的照片,肥姐跟欣宜穿著母女裝。欣宜有感而發寫道:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日,可能因為咁,所以呢排成日夢見你。我哋要好好珍惜同親人一齊度過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」

欣宜自4月暫停工作,鮮出席公開活動,社交平台也甚少更新,最近才為好友許廷鏗新歌《一場同學》拍MV,以及為動畫《星願奇緣》配音。昨日佘詩曼、陳敏之、連詩雅、袁偉豪、梁業(肥仔)等皆留言跟欣宜說聖誕快樂。

唐唐分享哥哥合照賀聖誕

張國榮(哥哥)離世20年,他的摯愛唐鶴德(唐唐)每年在哥哥的生忌、死忌及重要節日,也會在社交平台分享兩人合照,懷念哥哥。今年平安夜,唐唐分享一張與哥哥慶祝聖誕的合照,兩人對鏡頭微笑。唐唐寫道:「我們祝大家聖誕快樂,Merry Christmas」。

娛樂組