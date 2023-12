美媒選串流平台明年矚目新作 羅拔唐尼分飾多角 妮歌潔曼「港」劇登場

next

【明報專訊】2023年將盡,美媒陸續發布來年最期待的串流平台節目介紹,綜合《時代》、《Vanity Fair》雜誌及網媒Aceshowbiz報道,整合出即將在Netflix、AppleTV+、亞馬遜Prime Video及Disney+上架的14部值得留意的新劇名單,其中包括久未拍劇的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)擔正《同情者》、金像影后楊紫瓊主演《孫家兄弟》,以及新冠疫情期間妮歌潔曼(Nicole Kidman)來港取景的《外籍人士》等。

奧斯卡影后楊紫瓊今年先後推出劇集《獵魔士:血源》、《西遊ABC》及電影《威尼斯謀殺案》,十分多產;踏入2024年,她主演的新劇《孫家兄弟》(The Brothers Sun)1月4日亦會在Netflix首播。故事講述美籍華裔男星李松璞扮演的Bruce與母親Eileen(楊紫瓊飾)在美國相依為命,後來哥哥Charles(錢裕揚飾)從台北來到美國,Bruce才知道父兄是台灣黑幫。

《權力遊戲》班底炮製《3體》

1月25日在Netflix上架的《毒門教母》(Griselda),《摩登家庭》蘇菲亞維格拉(Sofia Vergara)主演,以哥倫比亞毒后Griselda Blanco真實事迹為藍本。《降世神通:最後的氣宗》(Avatar: The Last Airbender)將於明年2月22日在Netflix首播,此劇曾拍成動漫及電影,今次真人演出的劇集版自然教粉絲期待。故事講述出身和氣牧族的男孩「安」從寒冰中蘇醒,看見世界飽受戰火蹂躪,結識了蘇卡和凱塔拉兩名朋友後,踏上冒險旅程,繼承屬於神通王的使命。另外,改編自內地作家劉慈欣科幻名著的《3體》(3 Body Problem),宣布開拍以來備受矚目,由《權力遊戲》創作人大衛班諾夫(David Benioff)和韋斯(D. B. Weiss)監製,曾國祥有份執導,明年3月21日在Netflix首播。

Apple TV+方面,集合《貓王》奧斯汀畢拿(Austin Butler)、《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢(Barry Keoghan)主演的《空戰群英》(Masters of the Air),下月26日上架,講述二戰期間美國空軍士兵在第100轟炸大隊拼死一戰的故事,炮製過《雷霆傘兵》和《雷霆戰海》的湯漢斯(Tom Hanks)和史匹堡(Steven Spielberg)監製,台前幕後陣容不弱。2月14日在Apple TV+上架的《時尚戰場》(The New Look)與《空》劇時代背景相近,但題材截然不同,講述二戰後法國時裝設計師Christian Dior準備發布新系列New Look,此時Coco Chanel聲勢卻開始下滑。《秘密入侵》賓曼迪臣(Ben Mendelsohn)扮演Dior,《別問我是誰》茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche)飾演Chanel,《權力遊戲》美絲威廉斯(Maisie Williams)和《猛火爆》尊麥高維治(John Malkovich)亦有份參演。

《史密夫決戰史密妻》劇集版

亞馬遜Prime Video明年將推出不少新劇,包括下月26日上架的《外籍人士》(Expats),《別告訴她》王子逸(Lulu Wang)執導,金像影后妮歌潔曼主演,新冠疫情期間來港取景,上周公開的預告片段中,可看到不少香港街景。改編畢彼特(Brad Pitt)和安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)主演電影《史密夫決戰史密妻》的新劇《史密斯任務》(Mr. & Mrs. Smith)2月2日在Prime Video首播,故事講述《韓索羅:星球大戰外傳》當奴高化(Donald Glover)和《歐比王肯諾比》瑪雅艾斯堅(Maya Erskine)為了各自的間諜任務,被迫假扮夫妻;據悉《蝙蝠俠》保羅丹奴(Paul Dano)、《真愛如血》阿歷山大沙士格(Alexander Skarsgard)等衆多演員將客串。另外,根據角色扮演電玩遊戲改編的《異塵餘生》(Fallout)將於4月12日在Prime Video首播,講述世界末日後的洛杉磯,人類必須生活在地下避難所,以免於核災毁滅後的輻射、強盜等傷害,女主角Lucy卻好奇外面的世界,準備離開。《黑魔后:沉睡魔咒》艾娜佩妮(Ella Purnell)、《藍色夜合花》佳奧麥拉倫(Kyle MacLachlan)等主演。

《迴聲》《侍者》Disney+上架

Disney+方面,Marvel劇《迴聲》(Echo)將於1月10日上架,曾在《鷹眼》出現的角色瑪雅洛佩茲因聽障自幼受盡委屈,其後被金霸王收養,生活充滿仇恨與血腥;成年後被訓練成殘酷打手的她想改邪歸正,但過去的黑暗史揮之不去,更引來金霸王的犯罪帝國追捕。另外,真田廣之、澤井杏奈主演的《幕府將軍》,落實明年2月27日在Disney+上架。至於《魷魚遊戲》李政宰有份參演的《星戰》外傳《侍者》(The Acolyte),亦會於明年登場,但確實日期未定。

《同情者》朴贊郁監製

未落實上架日期的還有將於HBO播出的《同情者》(The Sympathizer),根據美籍越南裔作家阮越清的普立兹得獎同名小說改編,講述一名法越混血間諜在美國和越南兩地之間發生的連串驚險故事,澳洲籍越南裔演員侯宣德伙很少拍劇的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)主演,《分手的決心》韓國導演朴贊郁擔任監製;據報羅拔唐尼劇中一人分飾國會議員、美國特工及荷李活電影導演等多個角色,《獨行殺姬》吳珊卓(Sandra Oh)亦參演一角。《蝙蝠俠》外傳劇《企鵝人》(The Penguin)亦將於2024年在HBO上架,哥連費路(Colin Farell)繼電影版後再次扮演奸角企鵝人。