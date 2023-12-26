【開箱】《Sweet Home 2》 為下季鋪墊 新角色多且亂

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《Sweet Home》2020年上架時叫好叫座，觀眾期待3年，終於等到12月1日推出第二季，雖然原班人馬包括《鬼怪》李應福執導，宋江、李鎮旭、高旻示、李詩英回歸演出，並加入《惡鬼》吳正世、《歡迎回到三達里》劉五性等，台前幕後陣容更鼎盛，遺憾跟節目可觀程度成反比，從今季上架兩周仍然未能登上Netflix非英語節目收視榜首，上星期更已跌出十大位置，可見一斑。

主角各有生存目標

改編自韓國網絡漫畫的《Sweet Home》，故事講述受到不明病毒感染，國民變成怪物，被困廉租公寓「綠之家」的住戶亦不能倖免，最終靠宋江飾演的「廢青」車賢秀染疫後，變成半人半怪物的特殊倖存者打救，讓少數同伴逃出生天。第2季延續劇情，提到政府專家希望透過賢秀血液培植疫苗，藉以對抗病毒和怪物，淪為「實驗品」的賢秀與綠之家倖存者各自為了生存而展開戰鬥。

《Sweet Home 2》共分8集，由栗島特別災難基地中央指揮總部派員抗疫揭開序幕，吳正世飾演任博士提倡「人類是病毒，怪物才是疫苗」的古怪理論，得悉車賢秀變成特殊倖存者，要求他到基地接受測試，賢秀亦以「救世」為生存目標，主動配合對方，但遭李鎮旭扮演「復仇疤面男」邊尚昱阻撓，原因是後者在上季遭另一特殊感染者鄭毅銘奪去身體，令他性格「黑化」，然而他的真正身分，在最後一集揭盅，鄭毅銘正是任博士的實驗室拍檔兼好友，亦是特種部隊成員徐伊景（李詩英飾）尋找多時的失蹤未婚夫南相原。

今季每個主要角色都有必須生存的目標，例如未婚懷孕的徐伊景，苦尋未婚夫但不果，腹中嬰兒已先出世，卻是擁有超能力的神秘女孩（金是兒飾）。高旻示扮演綠之家居民李恩宥，從小跟胞兄李恩赫（李到晛飾）相依為命，後者上季遭病毒感染後生死未卜，她不理其他住客反對，誓要追查恩赫下落。今季最後一幕講述恩赫破繭而出，走到滿街怪物的角落，對着鏡頭露出詭異笑容，透露他的回歸，將會成為第三季最強反派，恐怕強如賢秀亦未必是其對手。

宋江兩劇撞期變內鬥

《Sweet Home 2》開播以來，網民彈多於讚，問題在於全劇節奏緩慢，故事拖拉，而且新角色眾多，包括為保護國民免受怪物襲擊而設立的烏鴉部隊上士卓仁煥（劉五性飾）、二等兵朴燦榮（振永飾）、途中登上綠之家巴士的持槍大叔王浩相（玄奉植飾）、徐伊景女兒，以及最後登場的神秘西裝男等，都令主角如宋江及李鎮旭戲分大減，彷彿淪為配角，就算二人全裸騷肌亦難以吸引粉絲駐足。導演只顧鋪排第三季劇情，忽略今季觀感，結果模糊焦點，落得大批觀眾「棄劇」下場，從此劇Netflix收視欠佳已清楚反映實况。

另一方面，宋江主演SBS電視台新劇《與惡魔有約》上月24日開播，跟《Sweet Home 2》撞期，變相出現「自己打自己」的尷尬局面，收視難免遭分薄，截稿前《與》劇播出10集，收視在3至5%之間低位徘徊，擺明兩敗俱傷。

值得一讚的是《Sweet Home 2》的視覺特技效果明顯比上季進步，至少怪物造型不再似舊式電玩般粗糙欠質感，無論是賢秀變身半人半怪物後伸展出的巨型翅膀，抑或伊景最後被女兒感染成為怪物的「半黑白」妖異造型，都接近荷李活科幻電影水平，相信跟上季受歡迎所以製作費增加有關。遺憾的是劇情嚴重失分，空有出色影像而欠缺紮實內容，成為今季致命傷。