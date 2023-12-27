【娛樂場】內地劇《梅花紅桃》 諜戰譜撲朔迷離戀曲

【明報專訊】內地劇《梅花紅桃》由曾在無綫播映的《無心法師》韓東君與上位小花關曉彤主演，被形容像西片《史密夫決戰史密妻》。劇集背景設定在1940年上海，關曉彤飾演的左雙桃，代號「紅桃五」，是風情萬種、行動果斷的智慧國民黨軍統特工，身處烽煙中，巾幗不讓鬚眉。韓東君飾演中共地下黨員陳家平，擁有兩幅面孔的他，表面浪蕩不羈，什麼都不在乎，內心則是堅定的革命青年。

假情侶將計就計成夫妻

陳家平和左雙桃曾是未婚夫妻，在特殊的歷史時期分道揚鑣。當命運再次將二人交匯在危險情境中時，一段撲朔迷離的愛情與諜戰故事由此展開。陳家平執行任務時險些暴露身分，遇到執行刺殺任務失敗的左雙桃，急中生智扮演情侶，「翻撻」的他們瞞天過海，其後二人情侶關係遭懷疑，便將計就計結成夫妻。婚後陳家平和左雙桃各自繼續完成任務，同時試探對方真實身分。鬥爭日益殘酷，二人最終發現彼此的身分，夫妻同心共抗外敵，敵人陰謀叢生，正義與卑鄙對戰，叛變與犧牲交織。陳家平與左雙桃經歷考驗，攜手完成艱巨任務，一起踏上新征程。

部分劇情被批不合常理

關曉彤與韓東君劇中表現備受注目，關曉彤表現出非常堅韌和自信，角色的發展雖有些曲折，但網民讚她能演繹角色內心的複雜情感，看到她的角色逐漸從機智女特工變成充滿情感和使命感的人物，令人印象深刻。至於韓東君則被讚捕捉到角色陳家平內外矛盾，呈現內心的痛苦和掙扎。

有觀眾對關曉彤與韓東君的表現給負評，以及狠批部分劇情設定不合常理和荒謬，包括一些突兀的發展和邏輯漏洞。又有覺得有些情節過於平淡，難引觀眾共鳴。《梅花紅桃》口碑兩極，有讚有彈，有觀眾希望看到更多複雜情節和轉折。服裝及化妝也有評價過於時尚，缺乏民國諜戰題材劇應有的沉穩氣質。

關曉彤被角色複雜性格吸引

關曉彤第一次拍諜戰題材劇集，透露吸引她接拍《梅花紅桃》因劇本結構緊湊，看了一集想再看第二集，而且定位是青春諜戰，比較年輕，「左雙桃的多面性格很有挑戰，不同時期對待不同人的不同狀態這些點，很吸引我」。首次演雙面女特工，關曉彤認為最難把握是不斷撤換身分與心態，包括對待陳家平那個真正的左雙桃，還有當着商人前那個普通嬌俏的小女生左雙桃。關曉彤開拍前特意練習講對白，以及走路姿勢，還看了很多諜戰電影。

談到與韓東君合作，她說：「我們是首次合作拍劇，之前在晚會上曾合唱。韓老師拍諜戰戲很有經驗，在現場大家經常一起探討，他是非常敬業、優秀的演員。我們都還挺愛開玩笑，現場氣氛很開心。」《梅花紅桃》已在myTV SUPER上架。