爭「女飛躍」 傅嘉莉自愧不如 阮浩棕想孖何沛珈落區拉票

阮浩棕（右）讚緋聞女友何沛珈（左）多人識，希望跟對方一齊落區拉票，大家會留意到他。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】傅嘉莉（Kelly）、何沛珈、阮浩棕、林景程、周吉佩、周奕瑋、陳楨怡入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步男女藝員10強，昨日他們於電視城見傳媒。穿露腰裝騷纖腰的何沛珈十分搶鏡，並與前模特兒公司師姐Kelly在現場相認。

談到師姐妹變競爭對手，兩人互笠高帽，何沛珈說：「我初出道已覺得Kelly好靚，視她為學習對象，佢最近幾部劇表現出色兼多提名，不用爭，我已投票給她，尤其支持她攞最佳女配角。」

期待跟沛珈演姊妹

Kelly自言內心掙扎，既希望獲獎，身為大師姐感壓力，擔心表現不夠好，「我第一次提名獎項，未必爭到，好似樣樣不如人，沛珈今年好多綜藝和劇集，最緊要公司睇到我的表現」。Kelly期待下次跟沛珈合作，希望可演姊妹，不會變母女。

何沛珈讚粉絲很有心，製作短片在社交網幫手拉票。她早前到工展會拉票，密謀再攻市集和嘉年華，並透露正為明年1月參加馬拉松10公里賽備戰，勤操體能和身形，直認跑步成績未達標，希望做到一小時內完成，現在每周練跑三四日。Kelly則打算在公司的盆菜宴向同事拉票，「我到時會拉海報、披彩帶，敲鑼敲鼓求票」。

林景程預陪跑

林景程直認對選情心如止水，覺得飛躍男是馬貫東與阮浩棕之爭，「覺得自己似過客，但很開心得到提名肯定表現有進步。我鼓勵觀眾投票，因為每一票對演員都是很大的支持」。阮浩棕有信心爭獎，不忘大讚對手馬貫東、林正峰是強敵，「入行10年第一次提名獎項，無論有冇獎都不影響我對演藝工作的熱誠，會繼續努力工作」。

談到緋聞女友何沛珈打算落區拉票，他笑言希望打孖上參與其中，「我的作品在年中播出，最近減少出現，都希望大家記得我，她主持《東張西望》多人認同，跟住她去拉票可能令大家望到我，都是好事」。

記者：鍾一虹