《上流寄生族》男星涉毒三度受查 家人遭惡評感難受 李善均留遺書燒炭亡 終年48歲

【明報專訊】奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》男星李善均今年10月涉嫌吸毒受查，其毛髮驗毒結果呈陰性，本月23日第三度到警署作供，逗留了19小時於清晨5時才離開；相隔4天，李善均昨日在座駕燒炭自殺，終年48歲。外界紛紛將事件歸咎於韓警高壓調查，以及網媒對事件惡意批評，「逼死」李善均。另外，韓媒《TV朝鮮》昨報道指李善均遺書提到，「只有這個辦法」，並向經理人公司道歉，稱承受巨大違約金壓力。

文：蘇珮欣

韓國傳媒報道，昨日上午10時半，李善均被發現陳屍首爾鍾路區臥龍公園附近停泊的車輛，現場有燒炭痕迹，警方推斷他自殺。韓媒引述消息稱，李善均妻子兼《秘密森林2》女星田慧振發現丈夫留下遺書後外出，遂報警求助；警方透過李善均手機的定位追蹤揭發案件。

趙正錫薛景求弔唁 明日出殯

李善均所屬經理人公司其後發聲明確認噩耗，表示深切哀悼，稱喪禮會由家屬低調舉行，並要求外界不要散播揣測及不實報道。

警方沒有公開李善均遺書內容，但韓媒《TV朝鮮》昨晚報道稱，他在遺書中表示沒有辦法，「只有這個辦法」，並向經理人公司道歉，「廣告和電影的違約金很多」。報道指李善均涉毒受查遭取消演出的電影和廣告合約，違約金可能有100億韓圜（約6000萬港元）。

李善均的靈堂設於首爾大學醫院殯儀館，明日（29日）出殯，將在全羅北道扶安邵落葬。《黑道律師文森佐》劉在明、《戀愛不可抗力》宋英奎、《機智醫生生活》趙正錫、《毒戰寒流》趙震雄、《影子造王者》薛景求及《那年，我們的夏天》金聖喆等昨晚前往弔唁。

強調非主動吸毒 以為安眠藥

今年10月，李善均涉嫌吸毒遭警方立案調查，他同時指控夜店女高層A小姐及另一人恐嚇勒索，損失約3.5韓圜（約210萬港元）。李善均就案件兩度到警署受查及提供毛髮驗毒，結果均呈陰性。警方本月23日第三度傳召李善均，通宵問話19小時。李善均受查期間強調並非主動吸毒，是被夜店女職員哄騙在不知情下吸毒，「雖然使用吸管吸入粉末入鼻腔，但以為是安眠藥，不知道是毒品」。夜店女高層A小姐則表示目睹李善均用吸管吸入毒品，又稱對毒品感到好奇，A小姐肯定對方知道所吸入的是毒品；又供稱李善均5次吸毒日期及地點，但他只承認其中4次曾與對方見面，否認當時服用任何藥物。李善均表示已誠實作供，須視乎警方相信他還是A小姐所言。李善均為證明自己不是主動吸毒，前日（26日）要求警方使用測謊機調查。韓媒引述警方消息，李善均離世後，吸毒案已沒有公訴權，將會結案；警方亦強調沒違規調查，一直按程序進行。

YouTuber指犯罪該受罰

據熟悉李善均人士透露，自今年10月捲入吸毒案，他一直誠實受查，但YouTube頻道及網上論壇眾多言論，波及李善均親友，他感到非常痛苦，特別是家人遭受惡評，對他來說最難受，不排除因而輕生。韓媒指MBC電視台前記者開設的YouTube頻道「橫向直向研究所」，前晚以標題「李善均 氯胺酮 大麻」及「哥哥和我喝酒及吸毒」，公開A小姐與李善均的錄音對話。網民指摘該頻道片段或許是李善均輕生「導火線」，直言片段內容無法證實李善均吸毒，反而公開其私生活。該頻道昨日回應稱發生了令人惋惜的事，但必須澄清如果犯了罪就該受罰，以這種方式避免受罰並不可取。

兩部遺作未上映

李善均2001年透過MBC處境劇《戀人們》出道，2009年與田慧振結婚，育有兩子。李善均以獨特聲線見稱，早年憑《咖啡王子》為人所認識，其後演出多部韓劇，包括《意麵情迷》及《韓國小姐》；2018年伙拍IU演出《我的大叔》，叫好叫座，奠定一線男星地位。翌年參演《上流寄生族》，該片獲獎無數，並寫下歷史，成為首部韓片贏得得康城影展至高榮譽金棕櫚獎，以及贏得奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及國際電影等4大獎，為李善均打開了進軍荷李活之門，及後主演了串流平台Apple TV+劇集《大腦博士》。昨日其死訊傳出後，路透社、有線新聞網絡、紐約時報、英國廣播公司等歐美傳媒均有報道。

李善均離世前已完成兩部電影，分別是伙拍朱智勳主演的《逃脫：Project Silence》，以及跟趙正錫合作《幸福的國家》，前者5月在康城影展放映，原定今年開畫，至今未有映期。