【娛樂場】《開卷》衝出香港分享讀書樂 Patrick Sir未出發行李先超重

伍韻婷（左起）、布樂文、林溥來與何泳芍在由老房子改建而成的獨立書店分享讀書樂。

【明報專訊】林溥來（Patrick Sir）帶領J2ers何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）與布樂文（JB）主持的無綫J2台節目《開卷》去年6月首播至今已第79集，每星期跟大家分享讀書樂。若觀眾跟住節目介紹睇書，這一年起碼看過逾70本書，不知不覺間豐富了知識。一個講睇書的節目想留住觀眾，要花加倍心機，《開卷》成功吸引觀眾，有迴響見成績，一班主持早前除獲邀到學校做講座外，最近還衝出香港到台灣拍外景。

書店店長推介好書做見面禮

日前《開卷》播出台灣之行第一集，Patrick Sir帶J2ers到桃園一間由老房子改建而成的獨立書店「晴耕雨讀小書院」，店名意思是「晴天就耕作，雨天用來讀書」。走進店內，書香與木味撲鼻，店外是花園景觀，營造良好的讀書氛圍。Patrick Sir自備書本在店內跟J2ers分享日本翻譯小說《三千圓的用法》，「呢本書熱賣90萬冊，又改編成電視劇，適合20多歲以上女士閱讀，古仔透過兩姊妹點樣用嫲嫲每年畀嘅3000日圓（約165港元）壓歲錢，講出唔同世代對用錢的概念」。

眾人如平日在節目中，就書本內容討論說見解。書店店長洪毓穗擔任嘉賓，分享自己喜歡的書本做見面禮，她推介《吃夥桃子》，道出憑這本書獲力量，於初期經營書店困難重重下，堅持到現在上軌道。

香港難以體驗的文化氣息

Patrick Sir說到台灣拍攝已講足一年，終於事成，大家也好開心，心情似去旅行。他笑說：「我是較『沉重』的一個，10日行程要拍13集內容，由香港帶到台灣就有13本書，行李是未出發先超重。」台灣之行到訪了多間靚書店，環境大兼有文化氣息，在香港難以體驗。他們又跟書店老闆或店長交流，各人有獨特的理念與方向，也是一大收穫。眾人巡遊多間書店，當然不會空手而回，各自買了很多書，Patrick Sir笑言因為已有好多書，故不敢買太多，以Honey收穫最豐富，買了10多本書。

兩台合併 節目未知是否受影響

Patrick Sir因為主持《開卷》儲落不少粉絲，為節目每星期介紹一本好書，跟一班J2ers很認真看書，「經常被人問是否真的每本書都有看，好多人以為係人哋寫稿畀我哋，其實我們的節目是沒有稿的，全部都是我們睇法，真的做了很多準備工夫」。

Patrick Sir強調看過的書才會介紹給別人，真是自己的booklist，他開心推介的書獲書迷重視，「有好多人會透過社交網平台inbox我，問本書喺邊度買」。他跟一班J2ers投放很多心機主持《開卷》，更成為J2長壽節目。無綫早前宣布明年初J2及85台（財經體育資訊台）合併為「TVB+」，未知變動後對《開卷》是否有影響。

J2《開卷》 逢周一晚11點 （82台播映）