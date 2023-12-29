澳門國際電影暨電視節 周冬雨封影后 劉亦菲冧莊視后

【明報專訊】《第15屆澳門國際電影節暨第14屆澳門國際電視節》昨晚在澳門舉行，內地男星朱一龍憑電影《消失的她》擊敗《無名》梁朝偉，奪「金蓮花」最佳男主角，但因傷缺席；「金蓮花」最佳女主角由《熱搜》周冬雨獲得。張兆輝與文詠珊分別憑《困獸》、《消失的她》獲最佳男、女配角。劉亦菲憑內地劇《去有風的地方》膺視后。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

電影節金蓮花獎，《無名》獲最佳影片、程耳奪最佳導演，但男主角梁朝偉未能獲獎，影帝由《消失的她》朱一龍奪得，他因工受傷未能出席，預先錄音答謝大會頒發獎項給他。

周冬雨憑《熱搜》封影后，一身性感打扮亮相，行紅地氈時開心跟粉絲揮手打招呼，但晚裝剪裁太性感，她揮手時不慎露乳貼，亦隱約見她身上的紋身塗上遮瑕膏。周冬雨曾於2016年憑《七月與安生》封后，接受司儀訪問時表示，相隔7年再來澳門參與電影節，感覺如七年之癢。女司儀稱應是七年之喜，但錯說周冬雨獲電視劇女主角，後者尷尬澄清。最佳編劇是《源生罪》岑尚哲，丁子峻憑《里奇不眠夜》奪新銳導演獎。

張兆輝獲最佳男配角開心到震

張兆輝憑《困獸》獲最佳男配角，受訪時稱未震完，「這個獎是好大鼓勵，好開心，畢竟這部戲拍了3年，這個獎是屬於整個團隊，大家付出好多，正如彭發導演講『一部電影一條命』，點都要養大它，現在終於養大了！」他指電影業處於艱難期，需要各方面互相打氣支持，未來揀劇本會優先揀未演過角色。《困獸》導演彭發為患癌妻支付龐大醫療費，最近宣布破產。張兆輝說合作時對方很專業，未提及工作以外的事，欣賞彭發是好有心和有承擔的人，「如果他要拍戲，有什麼需要到，我樂意幫手」。提到周海媚（海味）早前猝逝，張兆輝唏噓說：「當年海味剛選完港姐，我就跟她拍劇集《錯愛》，她是性格爽朗的細路女，我就像大哥哥。」他對海味離世感可惜。

文詠珊奪最佳女配角難掩激動

文詠珊主演電影《消失的她》在內地收逾35億票房成熱話，她憑該片奪最佳女配角，碰巧昨日35歲生日，形容此獎是今年最佳生日禮物，會拿獎座返上海跟丈夫及家人慶祝。她提到2016年憑電影《赤道》首次獲提名最佳女配角，翌年再憑《寒戰II》提名，可惜均落空。相隔多年終於上台領獎，致謝辭時難掩激動，強忍淚水。她受訪時說：「原本以為自己會好平靜，怎知宣布得獎一刻，原來都幾激動！這是我入行以來第一個女配角獎，等了7年！」她稱會做到更好，向最佳女主角目標進發。同片朱一龍奪最佳男主角，文詠珊替對方開心，「他演得好好，又為套戲剃頭，付出很大！我們團隊在場見證他每一幕的專業演出，希望他早日痊癒」。

電視節金蓮花獎方面，劉亦菲憑《去有風的地方》膺視后。翻查資料，劉亦菲過去曾奪澳門電影節和電視節的影后和視后，去年憑《夢華錄》膺視后，今年冧莊。

溫碧霞任頒獎嘉賓趁機宣傳新片

溫碧霞為「優秀文化宣傳片大獎」擔任頒獎嘉賓，預告其主演的新片《如果人魚不劈腿》將於明年暑假檔上映，希望觀眾會喜歡。溫碧霞又稱接下來有不少工作，不過農曆新年會跟家人去峇里度假。

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