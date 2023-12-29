李善均離世前片段曝光 《上流寄生族》導演奉俊昊靈堂弔唁

【明報專訊】奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》男星李善均本月27日被發現在座駕燒炭自殺，終年48歲。韓媒昨日公開他駕車往首爾鍾路區臥龍公園的閉路電視片段，指他26日晚前往該處。昨日繼續有不少韓星悼念李善均，《上流寄生族》導演奉俊昊神情哀傷現身靈堂；韓媒則揭發李善均涉毒案內情，指韓警違規調查。

文：蘇珮欣

李善均前日上午10時半，被發現陳屍首爾鍾路區臥龍公園附近停泊的車輛，被推斷燒炭自殺。韓媒《亞洲經濟》昨日公開李善均出事現場附近咖啡店閉路電視片段，位置距離事發地點不足100米。片中顯示跟李善均駕駛同款的灰色座駕，26日晚11時44分經過，之後再沒有出現。據悉出入臥龍公園只有一條車路，故推測李善均26日晚抵達當地，直至27日上午才被發現，相隔至少10小時。李善均親友透露，事發前一晚與他已失去聯絡。

今出殯 謝絕採訪

李善均於首爾大學醫院殯儀館設靈，今日（29日）出殯。韓媒指李善均妻子兼《秘密森林2》女星田慧振寸步不離靈堂，連日亦不少演藝界台前幕後往致祭，包括《請回答！1988》高庚杓、《晝盲神探》柳俊烈、《密陽》導演李滄東、《5時恭候的證人》鄭雨盛、《魷魚遊戲》李政宰、《想見你》台灣男星許光漢、《財閥家的小兒子》李聖旻、《與神同行》河正宇、《浪漫速成班》全度妍、《緊急迫降》任時完、《機智醫生生活》柳演錫及《新紮散仔》裴晟佑等。李善均名作《上流寄生族》的導演奉俊昊，昨日上午現身靈堂，神情哀傷。另有不少藝人透過社交媒體發文悼念，如《鬼怪》金高恩、女歌手BoA，以及早前跟李善均同樣捲入吸毒案的BigBang隊長G-Dragon。韓國電影人協會昨日也發文追悼。

李善均所屬經理人公司Hodoo娛樂昨日發聲明感謝外界哀悼，但喪禮及出殯儀式會轉為非公開，謝絕採訪。事務所表示明白記者工作辛苦，但部分傳媒突然追訪李善均住所及辦公室，還在喪禮現場採訪。事務所又指不少自稱YouTuber不分晝夜到訪殯儀館，硬闖靈堂拍攝，引起騷亂，為遺屬帶來痛苦。

B小姐涉勒索被捕

對於李善均突然離世，外界歸咎於韓警高壓調查其吸毒案。據韓媒報道，李善均生前三度到警署受查，最後一次長達19小時，他曾要求警方以非公開形式進行，但警方以「很困難」為由拒絕，指部分記者表明該案必須公開傳召，警方被指做法違規，他們有責任防止嫌疑人身分曝光。韓媒《Dispatch》指警方今年10月對外發布的資料錯漏百出，其中所列出的疑犯仍在囚，根本不可能犯案。《Dispatch》稱有報道指李善均作供表示，「用吸管吸入粉末，以為是安眠藥」，相關報道內容被刪減，根據警方的調查報告，李善均當時是說：「我有問過（夜店女高層A小姐）為什麼要用鼻吸入？這不是很奇怪嗎？但她說用鼻吸藥效果更快，好奇的話就試試看。對方還說是相熟醫生開的安眠藥，才沒有多想。」韓警昨日回應外界指控，解釋拒絕非公開傳召是為了保障傳媒安全，強調沒有違規調查，也沒有泄露調查內容。

《Dispatch》又提到，A小姐設局勒索李善均，聲稱遭黑客入侵手機，雙方通話流出，故要求李付款。李支付3億韓圜（約180萬港元）後，A小姐要求他再付5000萬韓圜（約30萬韓圜）給朋友B小姐。B小姐現以涉嫌勒索被警方拘捕，昨日她抱着一名孩子現身法庭接受拘留前聆訊，但未有回應傳媒提問，法庭以她可能逃亡或毁滅證據為由，頒下拘留令。

田慧振新片延期上映

另一方面，李善均的遺孀田慧振有份主演韓片《Cross》，原定明年2月上映，現決定延後。李善均主演SBS電視台劇集《權貴復仇》，所有演員均不會出席今日（29日）舉行的SBS演技大獎頒獎禮。