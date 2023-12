【開箱】《呼喚奇蹟的光》 拍不出原著神髓 視障女演員表現獲讚

next

【明報專訊】上月2日在影視串流平台Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》(All the Light We Cannot See),改編自美國普立兹得獎暢銷小說,口碑卻遠不及同樣以二戰為背景的Disney+劇集《亂世微光》(A Small Light)。不過《呼》劇依舊獲下月舉行頒獎禮的金球獎最佳迷你劇提名;扮演女主角Marie的視障女演員艾莉亞盧巴迪(Aria Mia Loberti)雖然首次演戲,表現備受讚賞,更獲獨立精神獎最突破演出提名。

失明女孩與德國孤兒

《呼喚奇蹟的光》講述Marie小時候失去視力,但在巴黎自然歷史博物館工作的父親Daniel呵護下成長,而且Daniel會為她建造巴黎街道的模型,讓她即使獨自出行,也能辨別方向。1940年,納粹德國攻陷巴黎,Marie隨Daniel逃亡到海邊小鎮聖馬洛,投靠在當地居住的叔公Etienne。

故事另一條線講述與妹妹Jutta在德國孤兒院長大的男孩Werner,無師自通學會造無線電收音機,正因這方面的過人天賦,被納粹德軍招攬,後來更送他上戰場,專責無線電通訊。二戰後期Werner跟同袍來到聖馬洛,已遭盟軍圍困,他收聽到Marie的無線電廣播,並對她朗讀的故事甚有親切感,甚至為了不讓她曝光,殺了同袍。

此劇還有一條支線講述患了重病的德軍Rumpel,追蹤到聖馬洛,誓要找Daniel藏在模型名為「火焰之海」的寶石。傳說中「火焰之海」受到詛咒,其主人會受到保護,但他身邊所愛的人會死於非命。其時Daniel已被捕,只有Marie獨留在房子,每晚到閣樓拿着叔公的無線電廣播,也因此讓Werner得悉她有危險,前往營救對方。

女主角首次演戲

《呼喚奇蹟的光》根據安東尼杜爾(Anthony Doerr)同名小說改編,該書賣出超過1500萬冊,曾盤踞《紐約時報》暢銷書榜200星期,並贏得普立兹小說獎,可見其粉絲無數;2019年Netflix取得版權開拍劇集,《超時空亞當計劃》桑里維(Shawn Levy)執導,《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特(Steven Knight)編劇;演出陣容亦不弱,《醫神》男星曉萊利和「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)分別扮演Etienne與Daniel。飾演Werner的路易斯荷夫曼(Louis Hofmann)拍過大受歡迎的德國燒腦劇《闇》,扮演男主角Jonas的少年階段。飾演Marie的艾莉亞盧巴迪患有視障,毫無演戲經驗,卻是原著小說忠實粉絲,知道招募女主角後立刻參與試鏡,擊敗數以千計對手贏得角色。

導演桑里維稱不知道艾莉亞受過什麽訓練,但讚她在鏡頭前散發不言而喻的機智光芒,而且艾莉亞不止從沒演出,也從沒參與過任何試鏡。艾莉亞確實不像首次演戲,除了桑里維和演她爸爸的馬克路法奴讚不絕口外,多倫多國際電影節亦頒發新星獎給艾莉亞,可說一炮而紅。

不過《呼喚奇蹟的光》讀者衆多,據聞原著結構特別,每個章節很短,Marie與Werner兩條故事線輪流登場,時間方面也是前後交替,到特定時間兩人才第一次及最後一次見面;現在劇集只有4集不足4小時內容,小說的特別結構沒有轉換到影像方面,結局亦大幅改動,劇中兩人相遇後便分開,沒交代Werner的下場,也沒提到數十年後Werner的妹妹Jutta跟Marie相見。這一改動不知道是編劇藝術上的決定,還是想留下伏筆拍攝續集。只是書迷認為此劇拍不出原著神髓,評論反應亦麻麻,還有機會拍攝第2季嗎?