阿晶7月輕生 微辣8月暫停 創辦人六毫子反擊指控

【明報專訊】YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane）今年7月輕生，生前曾撰長文透露墮胎後患抑鬱症，並暗示被舊同事嘲諷，以及在社交網受攻擊。事件爆出後，品牌紛紛與微辣割席，微辣旗下多名藝人相繼離隊，至8月中，微辣宣布頻道暫停更新。時隔4個多月，創辦人陸志豪（六毫子）昨日凌晨在社交網發文，公開阿晶生前跟他的對話截圖，首度列出三點回應坊間指控。

六毫子表示想為自己的2023年做個總結，「因為發生在Jane身上的悲劇，以及公眾對我們的責罵，坦白講，這個年結，真的很難。可是，就是艱難，我覺得還是需要坦誠跟大家交代我的想法」。他指悲劇發生後，他與很多人一樣非常難過，內心的痛苦無法言喻。同時面對網上的指控，他們不懂如何妥善反應，用錯誤方式回應，他是微辣創辦人必須承認錯誤、承擔責任，代表微辣向大家表示深深歉意。

遺憾悲劇發生時沒及時澄清

六毫子列三點回應最困擾他們的不實指控，稱他們從來不會、也不忍心去欺凌任何人，他約3年前得知Jane受情緒病困擾，有一直關心提供協助和支持。他很遺憾悲劇發生時沒有及時澄清，令人有機可乘，利用網上截圖斷章取義和惡意揑造，很多錯誤解讀，他不能再保持沉默。他指Jane工作上與同事有時存有不同意見，他是上司擔當協調角色，幫助化解矛盾。Jane兩年前辭職離開公司後仍保持溝通，從沒違反她意願脅迫簽署任何東西、威脅作出或不作出任何行為；亦沒有利用假帳號在網絡上對Jane做出詆譭和攻擊，更加沒以不法手段傷害或恐嚇任何人，網上流傳的指控全是揑造。他請大家停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延，「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨」。娛樂組