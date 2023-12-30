舞台劇《Skylight天色》首演 謝君豪戲鬥王菀之激動到喊

【明報專訊】王菀之、謝君豪、梁仲恆主演舞台劇《Skylight天色》前晚於演藝學院首演，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰及方力申等好友送花籃打氣，毛舜筠（毛姐）與呂爵安（Edan）到場欣賞。完騷後毛姐以「Bravo」形容3人演出。

聽到笑聲掌聲感滿足

謝君豪與王菀之演繹忘年戀，兩人在舞台上不停爆發火花，讓觀眾笑聲、掌聲不斷。到感情最深的爭拗戲時，他們歇斯底里淚眼連連，觀眾跟着緊張。梁仲恆飾演反叛兒子，角色鮮明。王菀之身兼投資人、監製、女主角及劇本翻譯，演出後坦言情緒好複雜，「經過幾個月不斷排練，好多嘢要學習，逼自己瞬間成長，終於見到觀眾，對我來講是好大釋放，之前逼住好多壓力，可以一次過爆出來，最開心聽到觀眾反應，不停的笑聲、掌聲，令我這個負責翻譯劇本的編劇好有滿足感。（毛姐讚你做得好。）係呀，佢好客氣，有超級偶像讚我，每一句說話都融晒入我個心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢」。

謝君豪演出後雙眼通紅，他笑言：「我真係激動到喊晒㗎！」他表示今次是一個高難度挑戰，會沉澱組織觀眾反應，為之後演出調整。他讚王菀之、梁仲恆表現好好。Edan說專誠來跟他學習，謝君豪說對方一向鍾意看舞台劇，以前有其他演出都有叫Edan捧場。

娛樂組