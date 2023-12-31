SBS演技大獎「分豬肉」捱轟 李帝勳奪大獎悼李善均惹爭議

【明報專訊】韓國SBS電視台一年一度舉行的演技大獎頒獎禮前晚舉行，表揚SBS過去一年的劇集及演員。《模範的士2》男星李帝勳與《惡鬼》女主角金泰梨，雙雙拿下至高榮譽演技大獎。李帝勳致謝時提到日前離世的《上流寄生族》男星李善均，被網民批評他抹煞同劇演員及幕後的努力。頒獎禮不僅在悼念環節漏報早前病逝的資深演員邊希峰，更因為獎項「分豬肉」欠公允而捱轟。

文：蘇珮欣

SBS演技大獎前晚在首爾上巖洞舉行頒獎禮，由「名嘴」申東燁及《與惡魔有約》金裕貞擔任主持。《模範的士2》李帝勳、《惡鬼》金泰梨、《浪漫醫生金師傅3》韓石圭及《救急先鋒日誌2》金來沅，角逐至高榮譽演技大獎，最終李帝勳與金泰梨同時獲獎。金泰梨在劇中被鬼附身的演技獲大讚，她在台上感謝在片場解答她許多問題的導演及編劇，以及合作的演員，金泰梨稱這角色不容易演，但演出時感到很幸福，想將這一切與台前幕後分享。

憑叫好叫座《模範的士2》獲獎的李帝勳，在台上表示能夠演出第2季已很感恩，還得大獎，劇中替人復仇的角色很沉重，為了給觀眾帶來力量，全力以赴演出。他其後提到日前離世的李善均，「今天是很痛苦的一天，雖然未曾與他合作，只是擦身而過，但看着他一路走來，我才夢想成為演員，視他為榜樣，想將這個獎項獻給他，希望他能安息」。李帝勳的得獎感受惹起網民熱議，有指台前幕後拍劇辛苦，他卻將獎項獻給一個不認識的人，又指李善均始終是吸毒案嫌疑人，卻說成榜樣，並不太適合；但也有網民表示謝辭內容沒問題。

朴誠雄出席喪禮後現身頒獎禮

憑《全國死刑公投》贏得劇情類最佳男主角的朴誠雄，前日出席完李善均喪禮，晚上隨即現身SBS演技大獎頒獎禮，朴誠雄在台上說：「比起得獎感受，希望你（李善均）不要再感到痛苦，能夠安息，想將獎項獻給一直以來真心演戲的你，一路好走，兄弟」。

7名新人獲提名全得獎

頒獎禮表演嘉賓Mamamoo成員華莎，特別為悼念李善均而臨時改唱抒情歌《LMM》。SBS電視台前晚在頒獎禮結束前，播出悼念李善均的畫面，卻漏報今年9月因病離世的81歲資深男演員邊希峰，網民指後者曾為SBS演出超過10部高收視劇集，包括《順風婦產科》、《我的女友是九尾孤》，以及《愛上Pinocchio》等，炮轟SBS選擇性悼念。

金裕貞代宋江領熒幕情侶獎

SBS演技大獎的得獎名單也惹來外界抨擊。至高榮譽演技大獎4個候選人有兩個得獎，不同類型的劇集各有最佳男女主角獎，導致出現6個視帝視后；《浪漫醫生金師傅3》的安孝燮與李聖經獲季制劇集最佳男女主角，《與惡魔有約》的宋江與金裕貞是愛情劇類最佳男女主角，《全國死刑公投》朴誠雄與《權貴復仇》文彩元則分別是劇情類視帝視后。新人獎更誇張，7名候選新人全部得獎，主持人申東燁也指是史無前例，牽強解釋因各新人演技實在太好。

頒獎禮另一矚目獎項最佳熒幕情侶，3組候選人分別是《花書生戀愛史》辛睿恩與厲雲、《浪漫醫生金師傅3》李聖經與安孝燮、《與惡魔有約》金裕貞與宋江，金宋二人事前在網上投票稱冠。日前有報道指大會在網上投票結束後，突然宣布賽果不是百分百由投票選出，加入專業評審及收視等準則，網民炮轟SBS突改賽制，或許因宋江未能出席頒獎禮。結果前晚終由宋江與金裕貞拿下最佳熒幕情侶獎，後者獨自領獎。

提起李善均，韓媒昨日報道，有自稱警員人士在網上論壇匿名發文，直言不會同情生前捲入吸毒案的李善均，稱警方只是根據證人作供進行調查，無論嫌疑人是誰也一視同仁，指大眾的好奇心才是導致李善均死亡的真正原因，不該把過錯推到警方身上，又指李善均若是冤枉，應該堅持到最後一刻。