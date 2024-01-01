備戰演唱會沒接除夕倒數騷 不知索價百萬 AK預告MIRROR全員亮相《叱咤》

【明報專訊】MIRROR曾預告因演唱會排練未必能出席今年樂壇頒獎禮，前晚先派出獲個人獎項的江𤒹生（AK）、陳卓賢（lan）與柳應廷（Jer）代表出席《新城勁爆頒獎禮2023》，新城為遷就3人早走，頒獎禮一開始先頒獎給他們。副隊長AK預告今晚MIRROR全員現身商台《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，他否認厚此薄彼。對於有傳MIRROR因開價百萬酬勞趕客，未獲邀參加倒數活動，3人均不知情。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

MIRROR前晚在《勁爆頒獎禮》獲頒「我撐組合」，Ian、AK與Jer分別奪得「勁爆男歌手」、「突破歌手」及「我撐歌曲」。AK透露演唱會排練得七七八八，今晚可以齊人出席《叱咤頒獎禮》。《勁爆頒獎禮》只有3人出席，會否怕被指厚此薄彼？AK說：「這個不到我們控制，因為其他成員都綵排緊，陣間我們都要回去繼續排，應該公司和新城有溝通過不能全員出席，畢竟有些成員排練比較趕急，除我們3個比較早開始排，其他都好趕急。」lan對會否在演唱會跳唱大賣關子，表示可能到時有驚喜。

首要備戰演唱會 搵錢其次

AK強調MIRROR因忙於為演唱會排舞，沒有接除夕倒數活動。對於被指開價百萬趕客？AK笑說：「嘩！係咪㗎，我都唔知點解，上月由澳洲回來已開始慢慢閉關，真的不知，都係嗰句，搵唔晒咁多個，可以剩係搵我一個，或者搵幾個，平啲。」他強調即使搵錢機會少了，都一定是演唱會優先。Jer表示開10多場演唱會，成員都希望做好些，有很多小組組合，需要多些時間排練，「我諗最大原因未必是錢，我們都好想出席活動和大家一齊倒數，奈何要開騷，積極準備演唱會是最重要」。

Jer對被指與插畫師Coey到日本旅行拍拖一笑置之，強調未有拍拖，「唔使回應啦，明眼人都知相入面不是我，我邊有咁齊蔭，大家焦點響我哋事業度啦，唔好諗咁多嘢喇」。可有關心隊友陳瑞輝（Frankie）是否有新戀情？AK表示不會幫別人回答，年輕人有自己新天地，不要太多干預。

193缺席被嘲無個人獎唔舒服

ERROR獲「勁爆組合」，成員193（郭嘉駿）因病缺席，肥仔（梁業）笑道：「因為我同保錡都攞獎，他咪唔舒服。」何啟華（Dee）解釋193和他在台灣拍綜藝節目時已不舒服，因流感很犀利。Dee稱在《勁爆頒獎禮》有信心攞獎，但只要是投票機制，點都會輸給MIRROR，始終不夠MIRROR人數多。肥仔笑說：「他們來3個人攞4個獎，我們來3個攞3個，都係輸。」

COLLAR有留意So Ching近况

COLLAR由8變7成員後，首度獲獎，她們表示有留意舊隊友蘇芷晴（So Ching）的網上頻道，有在對方的社交網畀讚，但近期很忙沒有聯絡。可有留意So Ching男友李啟言（阿Mo）在MIRROR演唱會受傷後首度可外出慶祝聖誕？COLLAR稱好開心，是一件好事，「我們一直有留意Mo爸爸的代禱信，會默默支持」。李芯駖於ViuTV劇《法與情》與日前離世的黎淑賢有多場對手戲，她說：「她是好好的前輩，演技好，是學習對象，收到消息非常痛心，希望她一路走好，其家人節哀。」

21歲邱彥筒（Marf）首度獲個人獎「勁爆我撐新人」，令她信心大增，「最緊張是30秒的致謝辭，寫了半個鐘準備貓紙，但不知寫了什麼，最後因有太多廢話，免浪費大家時間只講了一成，希望其他成員快點陸續感受這份緊張」。