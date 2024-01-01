炎明熹敢於挑戰 性感無底線 baby fat姚焯菲自認特點賣可愛

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前晚於《新城勁爆頒獎禮2023》首奪「勁爆女歌手」及歌曲獎，被形容是天后接班人。她先後換了兩套戰衣惹熱話，當中黑色性感「蝴蝶裝」成焦點，網民評價兩極，有讚她型格，亦有批評過分成熟。Gigi表示對成為天后接班人有少少信心，但不能過多，抱順其自然心態，「我暫時未有太多經驗，要在每個舞台儲多一點，才可慢慢進步，繼續努力」。

談到這麼隆重換兩套衫？Gigi解釋：「任何事都要認真對待，好榮幸得兩獎，希望日後繼續加油，做多些作品畀大家。」她一身性感「蝴蝶裝」令人眼前一亮，Gigi說：「我希望可以勇敢嘗試多些，本來還會戴眼鏡，團隊一致投票覺得太誇張，冇用到。」她稱穿「蝴蝶裝」非常困難，好緊張，「原本有條吊帶，團隊亦投票沒有比較好睇，而且不能寒背，要收腹挺直身子撐住套衫」。

無懼批評 各有所好

Gigi自爆雖做足安全措施，但仍有少少失守，只是大家未必發覺。是否性感底線？她說：「有好多事現在未必想像到，希望逐步試，睇自己底線喺邊度。」被批衣著太成熟不適合年紀，她說：「我覺得每個人鍾意我的風格不一樣，有些鍾意我華麗、優雅或casual，好似大家聽歌都鍾意不同風格，希望試多啲，看大家鍾意什麼。」

Chantel盼每年出歌都有獎

Chantel被問是否夠膽像Gigi這樣穿？她說：「要好似佢咁瘦先得，我要好努力，雖然不覺得要減到好瘦，每個人有自己特點，我不需要減到非常纖瘦，我的特點是可愛baby fat，不過講出嚟有啲尷尬。」

出道兩年多的Chantel獲兩獎，沒想過得「勁爆躍進歌手」，笑言真的是飛回來攞，她每首歌有不同變化和突破，得這個獎項十分開心，一直想得到大家肯定，希望每年出歌都有獎，是鼓勵和強心針，令她勇敢出更多不同曲風新歌。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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