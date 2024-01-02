請教跳舞 練到睇骨科 魏浚笙要求何啟華賠醫藥費

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、魏浚笙（Jeffrey）、《全民造星V》參賽者詹仕偉（Snoopy）、鄧家杰與李嘉俊，前晚到沙田擔任商場跨年倒數派對嘉賓，吸引過千名粉絲與現場觀眾圍觀，場面熱鬧。Gigi與Jeffrey首次在商場除夕倒數心情興奮，Jeffrey覺得在商場倒數過新年氣氛震撼，非常開心，稱去年底身體不適，體會健康好重要，祝大家身體健康，「去年底覺得有時會頭暈，傾右跌一跌，情况連續發生兩日，看醫生蒙眼做左右踏步測試，真的偏右傾，原來是左右肌肉不平衡，有啲擔心」。

自嘲台風似「阿叔散步」

Jeffery獻唱輕快歌時邊唱邊踱步，自嘲以前台風像「阿叔散步」，現已有進步，希望將來可以試唱跳。他自言最強跳Moon walk，早前拍電影《飯戲攻心2》時，趁機向ERROR成員何啟華（Dee）請教，「他教我簡單前後左右扭動頭部動作，結果我學完，練到頭痛要睇骨科。希望他睇到報道記得賠醫藥費給我，不過他跳舞真的好勁，我跟不上，有挫敗感」。

Gigi睇動漫 誘發想學射箭

穿露腰裝的Gigi唱歌時兩度落台跟粉絲握手，她回顧2023年有很多難忘事，包括首度開個人演唱會，與歌迷會成員做義工等，新一年希望多嘗試不同歌曲和服裝風格，又想學射箭。Gigi受訪時笑言以前看動漫，見女巫師識射箭，覺得好有型，試過網購服裝模仿造型，令她有衝動學射箭，「套衫已不見了，但可以找舊照片跟大家分享，如果有機會都想換造型參加動漫節」。她又幻想重遊油塘的屋邨舊居，緬懷成長地，「相信舊居已有新住戶，想買個果籃登門拜訪，看讀小學住過間屋現在變成點，但未必能實現，可能別人不喜歡我」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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