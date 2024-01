《紅白》尊尼男團缺席 紅組獲勝 YOASOBI率日韓偶像唱《Idol》掀熱話

next

【明報專訊】日本NHK電視台除夕年度大騷《第74屆紅白歌唱大賽》前晚在東京澀谷舉行;搞笑藝人有吉弘行、《神探小紅帽》橋本環奈、《哥斯拉-1.0》濱邊美波及主播高瀨耕造擔任司儀。受尊尼喜多川性侵事件影響,旗下男團全部被飛出局,代表女歌手的紅組,相隔兩年獲勝。憑動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》揚威國際的二人組合YOASOBI,前晚率日韓偶像同台演出,掀起網上熱話,獲讚既有誠意又有創意。

文:蘇珮欣

今屆《紅白》因SMILE-UP.(前稱尊尼事務所)已故社長尊尼喜多川的性侵醜聞,旗下藝人全體缺席,成為1979年以來首次。NHK為了填補空缺,邀請多隊韓團登場,包括男團Seventeen、Stray Kids、女團LE SSERAFIM、Twice小分隊MISAMO及NewJeans等,還借助人氣動漫歌曲增加看點。

動漫歌曲數量歷年之最

全晚演唱44首歌曲佔了6首是動漫歌曲,為歷年之最,包括YOASOBI主唱《我推的孩子》的《Idol》、女歌手Ano唱《鏈鋸人》片尾曲《吻的多樣性》、男歌手木谷龍也唱《咒術迴戰》歌曲《Where Our Blue Is》,樂隊10-FEET獻唱《The First Slam Dunk》歌曲《第零感》,以及Man With A Mission和milet分別唱出《鬼滅之刃:刀匠村篇》的《羈絆的軌跡》及《熱戀不已》。

動漫歌曲環節,確實為《紅白》掀起話題。milet造型跟足《鬼滅之刃》角色「戀柱」甘露寺蜜璃,粉絲大讚有心思。10-FEET唱《第零感》期間,主音Takuma突然高呼樂隊The Birthday已故主音千葉湧介的名字,然後改唱The Birthday為《The First Slam Dunk》所唱的主題曲《Love Rockets》。

YOASOBI獻唱人氣歌曲《Idol》時,為配合歌曲及《我推的孩子》主題,邀請多隊日韓組合登台演出,當中包括韓國男團Seventeen、Stray Kids、女團NewJeans、LE SSERAFIM、MISAMO,日本女團乃木坂46、NiziU、櫻坂46、男團BE:FIRST及JO1,數十人一同在台上跳舞,場面墟冚。出道初期分別被稱為「惡魔」女歌手的ano與「天使」橋本環奈,亦登場為YOASOBI伴舞,成為全晚高潮,掀起網民熱議,大讚演出有誠意及心思。

徐若瑄相隔25年再亮相《紅白》

台灣女星徐若瑄(Vivian)早前宣布與新加坡富商結束9年婚姻後,跟諧星天野博之及南原清隆重組「黑色餅乾」(Black Biscuits),前晚相隔25年再次亮相《紅白》,並與「宿敵」口袋餅乾(Pocket Biscuits)在特別單元唱出《Yellow Yellow Happy~Timing》。徐若瑄穿著黑長褸登場,其後脫下外套,亮出招牌橙黃色服裝,勾起不少粉絲的集體回憶。

特別環節慶祝迪士尼100周年

在「迪士尼100周年」特別環節,多名歌手輪流獻唱迪士尼經典金曲。橋本環奈與濱邊美波在迪士尼卡通人物陪同下,唱出《白雪公主》的《Someday My Prince Will Come》,場面夢幻繽紛。《紅白》壓軸由「型男」福山雅治與巨肺天后Misia「對戰」,前者獻唱《HELLO》及《想望》。Misia則一口氣唱出《感謝愛》、《滿身傷痕的王者》及《愛的形狀》等3首歌曲,為配合今年龍年,台上更擺放巨型紅色火龍。

紅組最終相隔2年再次勝出,有網民指今年紅組有YOASOBI及Ado等歌手,陣容太強;也有網民認為欠缺尊尼旗下藝人,白組難以取勝。

挑戰世界紀錄失手

另一方面,《紅白》前晚發生小插曲;演歌歌手三山宏演出期間,同時上演128人接力接住劍球活動,挑戰健力士世界紀錄。其間第16名參加者未能接住劍球,電視機前觀眾均目擊,但現場無人發現,挑戰繼續進行,身處現場的健力士世界紀錄工作人員還宣布挑戰成功。事件惹來網民熱議,最終健力士方面確定挑戰失敗,宣布取消相關紀錄。