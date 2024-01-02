《旺卡》2023年底重奪票房冠軍

【明報專訊】獲網站TC Candler選為2023年世界第一型男的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），擔正音樂電影《旺卡》，上月15日在美國上映即登上票房冠軍，其後聖誕檔期《水行俠與失落王國》取代《旺卡》，票房登頂，到除夕《旺卡》反敗為勝，至今在美國累收1.42億美元（約1.1億港元），全球收超過3.87億美元（約30億港元）。屈居亞軍的《水行俠與失落王國》在美國上映11日，收8467萬美元，全球進帳2.58億美元。動畫《鴨仔也移民》（Migration）和音樂電影《紫色》（The Color Purple）分佔季殿。《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）執導講述1936年柏林奧運代表美國參加賽艇隊伍，則位列第5，累收2463萬美元。

《水行俠與失落王國》亦是繼《閃電俠》、《沙贊！眾神之怒》及《藍甲蟲》後，華納與DC去年另一成績未如理想的超級英雄電影。《水》片獲准在內地上映，開畫13天累收3.55億人民幣（下同），截至昨晚位列第5位。樂壇天后Taylor Swift的音樂會紀錄片在內地上映兩天，累收4914萬，排第9位；加上位列第10的動畫《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，是內地十大電影票房榜的3部外語片。12月30日上映的《一閃一閃亮星星》，《燃冬》屈楚蕭伙拍《第一爐香》張佳寧主演，由於同名熱播網劇加持，所以預售火熱，上映3天累收超過6億，不過口碑麻麻，截至昨晚單日收5411萬，跌至第3位。比《一》片早一天開畫的職場喜劇《年會不能停！》，後勁凌厲，單日收8000萬登上冠軍，累計逾3.1億。梁朝偉伙拍劉德華主演的《金手指》，跟《一》片同於上周六開畫，昨進帳5787萬位列亞軍，累收2.14億。劉德華另一主演電影《潛行》，比《金手指》早一天開畫，昨日收3471萬，跌落第4位，票房累計2.2億。馮小剛執導的《非誠勿擾3》跟《金手指》同期上映，成績未如理想，上映3日只收5435萬。