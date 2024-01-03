2023港票房14.3億 少疫前25% 田啟文悲觀︰看不到有突破前景

【明報專訊】香港票房有限公司昨日公布2023年中西票房總收入，成績十分慘淡，全年收1,433,169,125元，倒退至接近12年前水平，2011年全年票房總收為1,392,170,518元。由於2022年受疫情影響，戲院停業104天，以及不同程度的入座率限制，故不能跟2023年比較。田啟文表示票房不理想是有迹可尋，現階段看不到有突破的前景。踏入2024年，未知戲院商和同業有什麼應對方法挽回頹勢。

記者︰柯美

2023年電影業票房收入下跌得非常嚴重，相對疫情前2019年總收入1,923,194,409元，下跌了25.48%，相信受多個因素影響，如疫情後市民外遊增加，疫情期間電影拍攝停滯，以至戲碼選擇不多，又或市民消費模式轉變等，令整體電影及戲院業市道不佳，生意艱難仍未回復到疫情前的水平。香港票房有限公司期望觀眾在新的一年能多入戲院支持電影工業。

田指觀眾看戲習慣改變

資深電影人田啟文（田雞）對於2023年電影總票房收入慘淡並不感愕然，認為票房不理想是有迹可尋，他說︰「西片近年來一直以英雄特效為賣點，觀眾已感疲勞，少看一套也不是損失。港片亦面對題材少衆、合拍片的套路所局限，令觀衆卻步；經濟不景氣、港人外遊、戲碼的吸引度，也是影響票房收入的原因。」對於有人覺得上片量不足，2023年上映267部電影，較疫情前2019年相比少了62部，也是影響票房總收入的原因。田啟文說︰「上片量並非不足，只是觀衆選擇多了，如網上串流平台，令觀眾看戲的習慣改變了，對香港電影市道前景是一個極大警號。」對於香港電影市道前景，是看好或看淡，還是會更加差？他說︰「我當然不希望看到香港電影前景暗淡，但現階段看不到有突破的前景，希望業界及各持份者正視此問題。」

市道雖然未明朗，但由劉德華、梁朝偉主演的跨年大片《金手指》成績理想，12月30日上映，截至1月1日票房逾1360萬，內地票房亦逾2.2億人民幣。劉德華、林家棟及彭于晏合演的《潛行》已在內地上映，票房亦超過2.2億人民幣，該片將於1月11在港上映，不知能否迎來好票房。

《毒舌大狀》去年最高票房

至於去年十大最高票房電影，《毒舌大狀》收115,060,394元排首位，《年少日記》暫收23,456,482元排第二，第三位是《死屍死時四十四》收22,694,947元。仍上映中的《白日之下》暫收21,124,988元。