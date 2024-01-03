岑珈其拍《法與情》捱熱頂硬上 李芯駖喊戲無難度 聽音樂自然流淚

【明報專訊】岑珈其與COLLAR成員李芯駖在ViuTV劇《法與情》飾演大律師（謝安琪飾）助手，今次是芯駖首次拍劇，面對一班好戲的前輩，難免有點緊張，但從中獲益良多，自言喜歡演戲，希望未來嘗試不同戲種和角色。她與岑珈其劇中是求學時期已認識的歡喜寃家，在圍讀時互改花名，以「狗狗」暱稱對方。

余安安窩心送藥油

首次拍劇的芯駖開心可跟一班資深演員合作，令她大開眼界，透露有場與余安安的對手戲，令她驚到手心冒汗，幸獲對方安慰，叫她不用緊張。她大讚余安安貼心，「搭建的法庭主景又熱又焗，安安姐很窩心，每人送一支藥油」。

岑珈其認同拍攝法庭戲相當難頂，因當時正值炎夏，劇組依足真實法庭搭建，一扇窗也沒有，又沒冷氣，現場環境頗惡劣，「劇組已很好，找人清潔吸塵，又放置多部流動風機，但仍是很辛苦，大家不停補妝抹汗，有時腦裏會一片空白，但其他演員有一大段對白，接住是我，所以環境多惡劣都要打醒十二分精神，稍有差池就要重新拍攝，這是演員的大罪，必須保持警覺，慶幸我和芯駖都沒有中暑」。他們笑言若開拍第二季，法庭景一定要安裝冷氣才考慮演出。

芯駖緊張又享受

芯駖表示辛苦但開心，拍攝過程學到很多，如何去了解一個角色，以及看到演員的專業精神，「演員原來需要很大體能，在惡劣環境下長時間拍攝，仍然記到大篇幅專業又複雜的對白，實在難得，安安姐無甩過一句對白，謝安琪亦從不遲到，事前做足準備，好專業。（跟她們合作可有壓力？）無就假，擔心自己表現不好及甩對白，影響拍攝進度，不過緊張得來又享受，心情很矛盾，未來有機會希望嘗試不同角色」。

珈其分享演戲貼士

芯駖又感謝岑珈其幫忙，當演得不太順時，對方會提供一些建議，她在整個拍攝過程都在偷師。岑珈其覺得芯駖太客氣，自己沒資格教人，「她不需我教已經很叻，對表演充滿熱誠，熟讀劇本，對角色亦很了解，到達現場已可以直接試戲，她很有演戲天分」。芯駖笑稱自己掩飾得好，心裏其實勁驚。岑珈其表示唯一能分享的貼士是心態很重要，要保持演出熱誠，不要拍幾部劇就覺得自己OK，懶散下來，指余安安與謝安琪等演得那麼好，因沒輕視每次演出。

芯駖覺得最難處理是劇中三場哭戲，其中兩場的對手是謝安琪，第三場是在結局，為何導致落淚就賣關子，她說︰「喊不難，但要控制恰到好處，拍幾take，眼淚都要連戲才難，不過我只要聽些純音樂，鋼琴或大提琴演奏，眼淚就自然湧出來。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵