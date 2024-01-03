【開箱】《繁花》 王家衛魔幻上海情結

【明報專訊】張敬軒在《叱咤》頒獎禮獲票選我最喜愛的男歌手，致謝時稱從廣州來港打拼逾20年，希望做好香港樂壇；確實港穗兩地以粵語緊扣，同氣連枝。其實不少創作人毋忘母語，像上海出生的王家衛，首次拍內地劇《繁花》便炮製了普通話與滬語兩個版本，上月27日在CCTV-8及騰訊視頻同步首播，翻查貓眼網站的網播熱度，昨日仍穩守冠軍位置，領先趙露思主演的古裝劇《神隱》，口碑則趨兩極。

首集主角被車撞

《繁花》改編自金宇澄的同名小說，講述1990年代初上海到處機遇，阿寶（胡歌飾）憑藉改革開放和自己打拼，以及高人爺叔（游本昌飾）、夜東京老闆玲子（馬伊琍飾）、外貿大樓汪小姐（唐嫣飾）等人協助，成為黃河路上無人不識的商界後起之秀寶總。隨着神秘女子李李（辛芷蕾飾）空降黃河路開了飯店至真園，成為各路商人的集中地，也令寶總本來決勝千里的事業變得動魄驚心，給他與身邊人前所未有的考驗。與此同時，從深圳到上海發展的強總，也隨時給他致命一擊。

2019年已有報道指王家衛會開拍《繁花》，而且要求演員首要懂上海話，翌年騰訊視頻官宣正式拍板，並由胡歌主演。2021及2022年先後發布過預告片，但直到上月底才首播。據悉《繁花》全劇30集，本月9日便播畢。看了頭5集，以首集而言算是交出一般劇集應有水準，寶總出場前呼後擁，像是很重要的人物，而且開播沒多久便被一輛的士撞到重傷送院，為往後劇情留下懸念，到底誰是兇手，又有什麽血海深仇，必須置他於死地？這時候才由他的「師父」爺叔透過向公安作供介紹寶總身邊各人物。其間又倒敘1987年一無所有的阿寶，上門向爺叔拜師學做外貿生意和投資股票。只是寶總怎樣與玲子、汪小姐，以及陶陶和小寧波等人結緣，則還未交代；而且爺叔看似高深莫測，收徒卻很兒戲，全部對白交代，說了就算，做外貿、炒股票等道理也似是而非。

王家衛在上海出生、香港長大，其名作中不管《阿飛正傳》或《花樣年華》，都提及1960年代在港上海人的生活，滬語對白同樣由老牌歌手潘迪華擔當；時間也是他過往電影的重要命題，尤其逝去的日子，以八九十年代上海為背景的《繁花》，或許正好引起他興趣。過往與王家衛合作無間的張叔平，在《繁花》沒參與任何美術方面的工作，改由曾經憑《臥虎藏龍》贏得奧斯卡最佳攝影的鮑德熹出任視覺總監，陳勳奇負責配樂，是劇中少數來自香港的幕後。劇中對於把1990年代初上海資本市場有多寫實的描繪，不得而知，八六學潮、六四等重大政治事件若被架空，卻是意料之中，問題是美術與布景令人出戲，感覺時空很魔幻。

溫兆倫客串演明星

最突兀是爺叔教阿寶做生意要懂得人靠衣裝，買英國布料做西裝，還有厲害裁縫，若是二三十年代舊上海可以理解，但改革開放之前不是人人穿毛裝，1980年代中後期還剩多少傳承了戰前師傅的手藝，更別說爺叔錢從何來了；再者變裝後的阿寶，襯衫都沒熨好，若不是胡歌的模特兒身形演此角拯救了整件事，否則更欠說服力。黃河路上五光十色又密集的霓虹燈，也不像那年代的氛圍，更像是丁力、許文強年代的上海灘，加上汪小姐和李李那頭蓬鬆頭髮，難怪不少網民稱《繁花》像在描繪1930年代的上海；邀請溫兆倫演明星，為至真園開幕站台，雖然只是一兩個鏡頭，但難以聯想那是王家衛作品會做的選角。

另外，片頭音樂與HBO劇集《傳媒家族繼承人》有點相似，也受到批評，或者同為商戰戲，值得借鏡？撇除以上技術問題，情節時序剪接得太零碎，情理難令人信服，例如為什麽那麽多人願意為寶總盡心盡力，好像都沒有好好交代。看普通話版飾演汪小姐的唐嫣聲線很高，十分吵耳，不知道滬語版是否有同一問題。不過胡歌和馬伊琍演得好看，還有25集劇情，往後發展可能以上疑問都找到答案。