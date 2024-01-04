「哨牙」郭富城被嘲似「異形」 任賢齊林家棟被噴滿面口水嗌辛苦

【明報專訊】郭富城（城城）、任賢齊（小齊）與林家棟昨日宣傳賀歲片《臨時劫案》，城城戲中戴假哨牙化身醜角，承認長時間講對白好攰，林家棟與小齊大爆「哨牙城」狂噴口水，前者取笑城城似「異形」。3人拍攝期間互訴心事，慰藉男人之苦。城城自揭湊女有煩惱，家棟爆情路曾因婆媳關係觸礁；小齊則最怕「心太軟」惹麻煩。談到小齊最近豪擲100萬慰勞員工，被讚好老闆，他笑言其實是補償方案，城城稱要向小齊學習。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

城城、家棟與小齊昨日到將軍澳的學校出席賀歲片《臨時劫案》宣傳活動，3人與扮財神的符家浚坐的士出場，聯同導演麥啟光、孫佳君、林雪、曾比特、張松枝、ANSONBEAN與王頌茵，跟現場數十名安老院長者和中學生玩遊戲、派禮物，送上新年祝福。

城城提到今次扮演的悍匪造型特別，戴假哨牙和「摔跤耳」，開戲前戴假哨牙在家中練習念對白，是不一樣的挑戰，今次首次跟小齊合作，二人認識已久，以前登台經常遇見，對有機會一齊拍戲興奮又期待，過程也有默契，「我們拍攝時，交流同溝通得好開心，似舊朋友敘舊，小齊是好演員」。小齊稱跟城城和家棟不時趁開工講心事，感惺惺相惜。

放低偶像包袱演醜角

城城表示《臨時劫案》以劫案為骨幹，加上動作場面，對白緊扣角色關係，屬黑色幽默戲種，希望觀眾入場睇得開心。他不介意化身醜角，認為做演員需要付出，絕對可以放低偶像包袱，「戴假哨牙演戲會有咬字問題，拍攝長時間也很攰」。小齊和家棟在旁大爆城城拍戲變「哨牙仔」狂噴口水，家棟抵死說：「有冇睇過電影《異形》，異形滴口水絲，城城拍攝時都會這樣。」小齊笑言他與家棟最辛苦，跟城城有好多對手戲，他們被噴到滿臉口水。

家棟自爆冇前列腺煩腦

家棟稱3人角色道出男人之苦，例如男人面對前列腺問題，承受婆媳糾紛、父母鬧交困擾。問他現實中可有共鳴？他笑說：「我前列腺冇事喎。不過以前經歷過女友要求二人世界，未必肯同未來奶奶一齊住。（所以飛了她？）不要這樣說，可能因為這樣我被她飛呢。」他隨即「射波」給兩拍檔，笑稱幫他們說出生活苦况，「城城似角色，做好多事都是為家庭將來過得好」。

城城曾因兩女發脾氣崩潰

城城自言不同階段所遇的挑戰不同，現已是兩女之父，生活上要學習遷就女兒，「有時女兒發脾氣不聽話，或者她喊時，安慰也不成功，搞到好崩潰，要學接受，生活都有磨練」。天生靚仔有冇帶給他不方便，城城說：「被人讚當然開心，但要付出努力運動、休息保持狀態。」

小齊透露他的角色性格似其歌曲《心太軟》，導致什麼事都孭上身，笑稱現實中的他不會太心軟，「男人應該硬的地方都硬，肝就不能硬」，並提到拍戲時很好玩，兩拍檔晨早和半夜也會來電傾劇本，大家對演出很熱誠。

小齊承諾新片大賣請食飯

小齊過去一年共開了43場巡迴演唱會，最近豪擲100萬慰勞員工，被讚是好老闆，他說：「我平時好刻薄佢哋（員工），趁今次補償，其實每場演出都儲少少錢，大家跑巡唱好辛苦，當是鼓勵，畀他們好好食餐飯。」

城城和家棟立即在旁「抽水」大喊：「我們都要補償，我們沒有份。」小齊稱若電影票房理想，約大家食慶功宴。正開巡迴的城城有意仿效小齊，獎勵員工，「小齊做法值得學習，過往我們都有現金抽獎，抽電話、酒，只是未有抽車」。

孫佳君參考職業司機造型

孫佳君戲中初嘗演的士司機，會被城城打劫，很開心再跟城城和家棟合作，又跟小齊首次拍戲，透露為演好角色，特別向開的士行的朋友取經，「我參考了職業女司機孭腰包、紮頭髮同著風褸，造型好真實。我好鍾意劇本，以諷刺、黑色幽默手法講人性，我都好耐冇拍賀歲片，睇笑片是童年回憶，每逢農曆新年都會約人入戲院支持」。

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