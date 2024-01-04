丁子朗戲言冇騷肌拖垮新劇 馮盈盈當觀眾一日女友谷收視

【明報專訊】馮盈盈和丁子朗合演的無綫劇《妳不是她》播映至今，最高收視17.3點，未能承接之前同時段《新聞女王》最高收視25.2之勢。《妳不是她》一眾演員昨日到尖沙嘴街頭落力宣傳，盼助推高收視。女主角馮盈盈覺得兩齣劇戲種不同，將她與兩屆視后佘詩曼相提並論等於叨光，她稱跟丁子朗對新劇有信心，表示若收視20點會「派福利」，25點則與幸運觀眾做「一日情侶」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

馮盈盈、丁子朗、彭慧中、馬貫東、黃庭鋒、車婉婉、胡楓（修哥）和羅蘭等昨日到尖沙嘴宣傳新劇《妳不是她》，劇組送上壽桃包預祝修哥92歲生日。談到劇集最高收視只有17.3點，主角盈盈和丁子朗可有失望？二人表示已喜出望外，盈盈說：「已盡人事，聽天由命，希望成績愈來愈好，累積了一班觀眾，加上長假期結束，應該會多些觀眾收看。」

跟《新聞女王》比較太抬舉

盈盈稱若收視報捷會「派福利」，「20點收視拍片教人keep fit，25點則與觀眾做一日情侶，以劇中夏莉身分與幸運兒行街、食飯、睇戲」。丁子朗則表示收視20點拍做gym片，笑言未夠20點，可能差了騷胸肌露兩點，稱對收視有信心。

對於有人將《妳不是她》與《新聞女王》比較，指前者未能乘勢留住觀眾，盈盈與丁子朗會否感壓力？他們認為兩齣劇不同戲種，不可以比較，盈盈說：「比較就睇高咗我們，佘詩曼入行廿幾年，又是兩屆視后，怎可相提並論，相提並論已叨了她的光。」丁子朗表示收視有慢慢上升。

盈盈透露元旦在家與父母一齊睇《妳不是她》，見雙親看她談情說愛感尷尬，但父母沒什麼反應，反而弟弟覺得很浪漫。丁子朗表示這個假期相當精彩，「我由蘇州前往武漢商演，司機說太大霧不能上高速公路，放低我在公路口，唯有去搭高鐵，幾經轉折到南京再去合肥、黃山北，坐了13小時車才到武漢，有驚無險下趕及演出」。

彭慧中馬貫東呻無親熱戲

彭慧中與馬貫東劇中飾演夫妻，不似盈盈和丁子朗有親熱戲，彭慧中笑言有點失落，希望下次有。馬貫東笑說：「當初監製搵我演出，話與彭慧中演夫婦，我都以為有少少親熱戲，結果沒有，下次要問清楚。」對於收視成績，彭慧中已很滿意，馬貫東表示不看點數，只在乎觀眾反應。

修哥羅蘭笑稱又傳緋聞

修哥與羅蘭姐劇中發展「遲暮戀」，觀眾相當受落，被稱為「最年長熒幕CP」。91歲修哥和89歲羅蘭姐寶刀未老，無論對白、表情、動作全線到位，羅蘭姐發功大曬「表情包」，修哥依然風度翩翩、瀟灑有型，發火時仍舊中氣十足。兩人昨日合照時更搞笑表示又會傳緋聞。劇中與羅蘭姐和修哥好多對手戲的盈盈，大讚兩老和靄可親，「我們在現場睇的時候，已經覺得他們好有CP感，修哥同羅蘭姐演得好浪漫，我睇到好冧」。

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