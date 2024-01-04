《柏林》Netflix首播登頂 《家有壁爐》收視連續兩周入十大 《Rebel Moon》英語電影榜冧莊

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布2023年最後一周收視，《Rebel Moon—第1部：火之女》蟬聯英語電影榜首，而且以3400萬觀看次數冠絕英語與非英語電影和節目四大榜；印度與韓國分別在非英語電影和節目榜表現出色，3名嘴的棟篤笑則雄霸英語節目收視；最特別是《家有壁爐4K樺木版》連續兩周上榜，上星期更升至第6位，錄得190萬觀看次數。

《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）身兼監製、導演和編劇的史詩式科幻電影《Rebel Moon—第1部：火之女》，《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）主演，上月21日在Netflix首播，第2部預計4月19日推出。Netflix昨公布2023年12月25至31日收視成績，《Rebel Moon》錄得3400萬觀看次數，遠比之前一星期為多，而且抛離亞軍位置的《斷網假期》，成為上星期最多人收看的Netflix電影或節目。《斷網假期》女主角茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）33年前舊作《風月俏佳人》上周上架，亦以840萬觀看次數位列第3，可說個人包辦二三位。

巴西片《家有吸血鬼》稱冠

非英語電影方面，巴西片《家有吸血鬼》以760萬觀看次數登頂；印度作品亦表現亮麗，其中紀錄片《山埃咖喱：印度毒婦弑親案》、《我們的虛實人生》及《命懸瘋傳片》，分佔第2、第4及第6位。瑞典片《相愛相殺兩姊妹》則佔季軍位置。

3名嘴棟篤笑上榜

名嘴Ricky Gervais、Dave Chappelle和Trevor Naoh則是英語節目贏家，當中又以《Ricky Gervais：末日一鑊熟》成績最好，上星期上架，一周錄得800萬觀看次數成為冠軍，把青春劇《我與華特家男孩的生活》踢落第2位。《王冠6》上架7星期，依然穩首季軍。《醉爆特攻隊》位列第4，棟篤笑《Dave Chappelle：人生夢一場》和《Trevor Noah：啱啱講到邊》則分佔第5及第8。比較特別的是《家有壁爐4K樺木版》或名為《家有壁爐4K版：霹靂拍勒》，連續兩周打入十大英語節目收視榜，更由第8位升至上周第6位，一周錄得190萬觀看次數。《家有壁爐》即是「壁爐版」《魚樂無窮》，全程看着壁爐內的木柴由燃點到火光熊熊，節目約一小時，其間伴隨木材燃燒期間的「霹靂啪嘞」聲，愛看的觀衆形容為十分「治癒」。Netflix有關《家有壁爐4K樺木版》的介紹稱「廣受喜愛的聖誕壁爐首度以超高畫質呈現，以極致清晰的高畫質呈現燒得劈啪作響的火焰，帶來溫暖的佳節氣氛」，並以「特殊興趣」歸類。其實港區Netflix另有《家有壁爐》，共分3集，其中兩集有聖誕歌和其他音樂伴奏。

非英語節目榜韓劇佔半

非英語節目方面，西班牙語劇《紙房子》外傳《柏林》上月29日上架，短短3天錄得1130萬觀看次數，成績不錯。墨西哥劇《The Manny》緊隨其後，其餘幾乎是日韓天下，韓劇更佔了榜上一半位置，《京城怪物》、《與惡魔有約》、真人騷《單身即地獄3》、《女神降臨》及《歡迎回到三達里》分佔第3、4、7、9及第10位。改編動漫的日劇《幽遊白書》、動畫《寶可夢 禮賓部》則位列第5及第6。另外，荷蘭劇《The Golden Hour》佔第8位。