兩代笑匠相隔32年合演新片 黃子華憶許冠文致電合作 懷疑騙案

【明報專訊】兩代笑匠許冠文與黃子華繼電影《神算》後，相隔32年再合演新片《破‧地獄》，以香港殯儀業為題材。黃子華稱可以再跟許冠文合作是奇蹟，回想當年許冠文親自致電邀他合作，曾以為是騙案。許冠文稱《破‧地獄》有很多談論生死、有意思又好笑的情節，認為要令香港電影發揚光大，應有自己的原創題材。

記者：柯美

攝影：劉永銳

許冠文與黃子華聯同衛詩雅、周家怡、秦沛、金燕玲、朱栢康、岑珈其等出席昨日《破‧地獄》開鏡拜神儀式。許冠文與黃子華32年後再合作，前者表示當年兩人拍完《神算》已有默契，想盡快開另一部，一等便32年，因他們都追求完美，要等一個好劇本。

子華開心與許冠文再合作，形容像奇蹟一樣，「繼去年我頒金像獎終身成就獎給他後，今年是另一高峰。事實上，這是一個奇蹟，由32年前Michael（許冠文）無端端打電話去我屋企開始，當時他問我是否黃子華，話自己是許冠文，我真的以為是騙案，合作了一部戲《神算》並參與編劇，到今日再合作就好似奇蹟一樣」。

許冠文難忘睇子華做棟篤笑

許冠文稱當日致電給子華，因他度橋已到山窮水盡想自殺，有人跟他說有個人叫黃子華度喜劇好勁，於是便聯絡。子華笑說：「你都搵人打畀我，唔好自己打，慶幸我心臟健全。」

許冠文表示親自致電以示尊重，尤其尊重棟篤笑，因為度棟篤笑一點不容易，當年子華第一次在文化中心做棟篤笑，他帶子女欣賞，吩咐不好笑都要大聲拍掌，但子華甫出場一開口，他和子女已捧腹大笑，「當時子華冇出聲話想做明星，只知他是橋王，如果他出聲，我就唔搵黎明（《神算》男主角）來演」。子華笑言：「我用了30年時間來話畀佢知，我都有虛榮感。」

被精彩劇本打動

許冠文與子華均是橋王，但沒參與創作《破‧地獄》劇本，子華說：「很意外劇本寫得好精彩，𧨾我一個就容易，還要𧨾埋Michael。」許冠文表示《破‧地獄》有很多談論生死、有意思又好笑的情節，子華戲中從事與婚姻有關的生意，公司在疫下沒生意而結業，開長生店的阿叔卻生意滔滔。

子華說︰「香港殯儀業這個題材，很多導演、編劇想了多年。我曾去印度聖河看燒屍，也看過天葬餵鷹，香港葬禮一點也沒被比下去。香港的葬禮儀式像一場瘋狂派對，最瘋狂但嚴肅，是最地道、最宇宙的題材。香港的喪禮和破地獄儀式是香港專利，多年來也沒人拍，我們是執到寶。殯儀館和義莊首次開放讓我們拍攝，我們開工時拍到一些從未見過的景象。」

許冠文自認捱得

許冠文稱要令香港電影發揚光大，要有自己原創題材，「《破‧地獄》就是，儀式雖然地道，但講生死就全世界也看得明」。他自《風再起時》相隔4年再拍戲，曾擔心能否應付每天開工10多小時，但自覺狀態弗應該冇問題。黃子華自嘲就快「頂唔到」，許冠文說︰「我老人家也捱到，大家就不能開聲。我現在年紀最大，謝賢比我年長，但他不肯出來。」

衛詩雅練「破地獄」險毀容

衛詩雅與周家怡片中分別飾演道士和黃子華女友，衛詩雅為角色將留了多年長髮剪短，還花半年多時間跟師傅學破地獄儀式，「破地獄儀式一點不容易，要耍劍、自轉、跳火堆等，把劍很重，在家練習時失手，差點毀容，幸好只割傷手」。

衛詩雅透露其角色性格火爆，所有人都被她鬧，連演她父親的許冠文也不能倖免，情緒經常處於火爆狀態，每天收工回家睡不着，面部出紅點，還要素顏上陣，導演還質疑她是否偷偷化妝。衛詩雅笑說：「我本身就是靚，天生麗質，所以導演化醜我，加黑眼圈和皺紋。」周家怡上次跟子華合作《乜代宗師》有很多對手戲，再合作不緊張，讚子華好好人又搞笑。

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