ABBA虛擬個唱叫好叫座 《貓王》兩傳記片推波助瀾 AI皮禮士利世界巡迴騷年底揭幕

ABBA成員（上圖）前年出席《ABBA Voyage》虛擬演唱會首演，多得動態捕捉技術，他們終可「回春」在舞台又唱又跳（下圖）。

【明報專訊】人工智能（AI）熱潮正盛，英國製作公司宣布今年11月將為已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）舉辦倫敦演唱會，這場別開生面的高科技表演，將會結合AI、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等技術，把他由出道到成名的經歷，透過全息投影重現舞台。除了倫敦之外，《Elvis Evolution》世界巡迴演唱會將會移師美國拉斯維加斯、日本東京和德國柏林等城市舉行，把貓王熱潮推向全球。

英國娛樂公司Layered Reality昨日宣布，已跟「貓王」皮禮士利的遺產託管機構Authentic Brands Group達成合作協議，由後者提供數以千計的生活照片及家庭錄影帶，然後利用AI技術把貓王重現歌迷眼前。該公司創辦人兼首席執行官Andrew McGuinness接受路透社訪問時表示：「《Elvis Evolution》是一場有關貓王生命、音樂和文化遺產的歡樂慶典，觀眾將會親身經歷他在密西西比州出世、田納西州居住、拉斯維加斯表演，最終成為搖滾樂之王的旅程。」

貓王主題酒吧餐廳

另外，Andrew McGuinness接受英國《衛報》訪問稱，雖然貓王離開樂迷接近半個世紀，至今仍是全球樂迷心目中的超級巨星，「《Elvis Evolution》屬於新世代致敬的表演方式，亦將成為貓王粉絲的人生願望清單之一」。觀眾入場睇騷之餘，也可到位於倫敦中部的貓王主題餐廳及酒吧，參與騷後派對，一邊喝酒一邊欣賞DJ及樂隊表演，繼續沉浸於貓王音樂世界。

《Elvis Evolution》節目籌備多年，趁踏入2024年終於宣布開騷日期，除了受惠於巴兹雷曼（Baz Luhrmann）執導、奧斯汀畢拿（Austin Butler）主演傳記片《貓王》前年上映，去年橫掃奧斯卡8項提名，加上《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）去年亦拍攝貓王遺孀故事的《Priscilla》，把貓王熱潮推向高峰外，前年5月在倫敦揭幕的瑞典組合ABBA虛擬演唱會叫好叫座，亦有推波助瀾之用。

兩場表演無縫交接

在英女王伊利沙伯二世奧林匹克公園舉行的《ABBA Voyage》虛擬演唱會，主辦商透過動態捕捉技術，為四名成員製作虛擬分身（稱為ABBAtars），然後利用全息投影活現舞台，觀眾在90分鐘的表演節目裏，欣賞「回春」後的ABBA成員在台上又唱又跳，為粉絲帶來集體回憶，難怪該活動推出首年已售出超過130萬張門票。《ABBA Voyage》將於今年11月落幕，正好跟《Elvis Evolution》演出檔期無縫交接。