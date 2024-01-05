Yoshiki捐54萬賑災 鈴鹿央士拍劇打氣

【明報專訊】日本中部石川縣能登半島元旦下午發生黎克特制7.6級淺層地震，截至昨日下午，增至82人罹難。殿堂級樂隊X Japan主將Yoshiki向日本紅十字會捐出1000萬日圓（約54萬港元）賑災，他表示透過新聞報道看到石川縣的災民，為此感到心疼，希望藉着捐款，令災民早日重過正常生活。

另一方面，參與富士電視台遊戲節目《全員逃走中》的網紅Hikakin昨日亦透過YouTube頻道宣布捐款1000萬日圓（約54萬港元），他說元旦當天與圈外女友結婚卻發生地震，故鄉新潟縣也感受到震動，可謂感同身受。Hikakin稱捐款很重要，同時亦提醒巿民小心詐騙，要透過正確途徑捐款。

搖滾樂隊志氣團主音綾小路翔前日在網上發起募捐活動，蒐集食水、食物、嬰兒及生理用品等物資，然後捐到災區；日劇《前男友的遺書》生田斗真亦響應，透過社交媒體X（前稱Twitter）轉發相關帖文並留言支持。

另外，SMILE-UP.（前稱尊尼事務所）宣布在旗下藝人演唱會及舞台劇演出場地設置捐款箱，希望粉絲踴躍支持。日劇《silent》男星鈴鹿央士昨天出席新劇《黑暗兼職家族》記者會，主動慰問災民，他說：「因地震而感痛苦及不安的災民人數很多，我們每日都在努力拍劇，希望令大家心情變得輕鬆，重現笑容。」

文：蘇珮欣