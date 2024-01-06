劉德華預告兩年內實踐導演夢 劇本三選一 或翻拍《神鵰俠侶》

【明報專訊】劉德華（華仔）與林家棟相隔10年再合作電影《潛行》，默契依然，身兼監製的華仔被爆不願收工嚇窒劇組，不過林家棟與劉雅瑟都讚華仔是稱職監製。華仔透露兩年內會實踐做導演的夢想，希望學荷李活巨星奇連伊士活當監製、導演及演員。談到AI技術逐漸成為電影製作工具，華仔覺得有利有弊，憂慮或會影響電影演員的發展。

記者：鍾一虹

犯罪動作電影《潛行》由劉德華監製及主演，林家棟、劉雅瑟也是主角，該片亦撮合華仔與家棟相隔10年再合作，兩人有場天橋對戲，被讚張力十足。

林家棟：默契有增無減

林家棟表示開工前有點壓力，不過埋身對戲就發現默契有增無減，「我跟自己說，若跟華仔合作衰過以前，就好抵鬧，所以要做得更好，結果出來的效果，我都幾喜歡」。華仔評價家棟演技成熟了很多，層次多元化，「以前合作有老闆和員工的壓力，可能不夠放，會覺得有默契，但不似是好朋友的默契，過去10年我們有好多不同討論和相處，變回沒有功利下的合作，更加舒服」。

劉雅瑟演太太角色感幸福

劉雅瑟笑稱能演華仔太太感幸福，「是我演過最輕鬆和幸福的角色」。華仔亦對劉雅瑟的演繹感驚喜，「她演得很淡定，是我喜歡的，其他演員可能不會這樣演」。劉雅瑟大讚華仔是全能監製，「他每個細節也關注到」。家棟笑說：「經過10年，我就睇他點做監製！」他大爆華仔拍攝時是好演員，但每次完成戲分後卻不捨得離開片場，「當他換衫變回監製身分，導演等人都說要掉頭走。我監製過3部電影加埋都無100組，但今次接近100組戲，相當大型，世界觀也不一樣，要兼顧的事更多，華仔處理得很好，令現場的導演、演員很安心，這個是很困難的，但他做到」。

華仔兼任監製慶幸沒超支

華仔承認當監製時比較惡，但否認要劇組OT，只是幫忙協調，「我每次收工返轉頭，大家就會話『死喇，要OT』，其實有我在場才不用OT，導演仲癲過我，只要演員不出聲就可以拍19小時，有次我見到彭于晏拍到好攰，就說不要再OT，當然我也要顧住盤數，要留錢做後期，希望在控制範圍內完成，今次沒超支，製作費有餘數，不過補戲後就差不多」。華仔又稱下一步望實踐導演夢，「奇連伊士活至今仍是很好的監製、演員及導演，我也希望可以做到，其實22年前拍《愛君如夢》已想做導演，但被自己的拖延症拖了很多年，所以不想再拖，若2026年前不執導，就應該不會做」。

華仔稱手上已有3個考慮執導的劇本，包括低成本的社會問題片、大製作的史詩式電影及翻拍有情意結的《神鵰俠侶》，他說：「我能涉足的電影類型和角色會愈來愈少，以前也沒想過演爸爸角色，若年紀再老應該點？所以我覺得在能力做到的情况下，都想製造多些電影，畀機會多些演員。」

下次演先天好人或壞人

華仔在《潛行》飾演冷血毒犯，他表示多年前拍《暗戰》已想嘗試這類角色，但導演杜琪峯認為他未到時候，因背負教育小朋友的公眾人物身分，他說：「今次是小嘗試，希望下次做一個先天好人或壞人，做到極致會好好睇。」他自嘲以前是個「山洞人」，連上網也不會，為拍網絡罪案題材的電影，才多了解社交網絡和虛擬貨幣，覺得網絡問題無孔不入，科技進步令個人私隱外泄的危機更大，「我也收過疑似電騙，為防止被騙，誰人致電找我，我會相約當面傾」。林家棟亦指網絡世界像赤裸人前，沒安全感，「之前我的facebook帳戶被盜用，企圖騙財騙色，有朋友因而誤墮騙局損失1400加幣」。

憂AI影響演員發展

戲中有個用AI創造的BB，十分逼真，華仔稱是全片最花錢及最花時間，「拍這部電影時還未推出GPT，我們是用傳統的CT技術創造出來，後來有GPT和AI的幫助才愈來愈好，BB的肌肉皮膚都好真實」。他認為AI技術在未來電影發展會普及，可借助大數據研究要拍什麼戲種和預算，能縮短時間，但仍需修改，而故事結構、角色人物等的創作層面，則AI無法代替人類。

曾演過大肥佬、大隻佬及老角的華仔，在造型上吃了不少苦頭，他稱AI技術可以幫上忙，如光頭造型已不用黐頭套，若進化到用AI拍成一部戲，的確可以取代真人演員，「阿爾柏仙奴和羅拔狄尼路對住『粒點面』的人就不懂演戲，《愛爾蘭人》就因此用了另一種方法拍攝。究竟未來日子，想用真人還是AI呢？要睇什麼需要，如需要一個90歲的劉德華，那麼我90歲都仲有得撈。若AI比例上佔多，剩下演員部分只需40%、30%或者15%，即是有85%演員被取代，什麼演員才能活下去，演員就要自己想」。