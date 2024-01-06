【娛樂場】5部電影配合戲服展 重溫旗袍美感

【明報專訊】香港電影資料館展覽廳舉行「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」，展出31套由多名經典女星在1950至1990年代的電影旗袍戲服，包括《紅玫瑰》（1952年）李麗華、《新紅樓夢》（1952年）羅蘭、《都會交響曲》（1954年）夏夢、《蕉風椰雨》（1960年）樂蒂、《藍與黑》（1966年）林黛、《滾滾紅塵》（1990年）林青霞及《阮玲玉》（1991年）張曼玉等，展期至今年5月5日。

香港電影資料館電影院亦於1月14日至5月5日放映5部與「更衣記——香港電影旗袍戲服秀」展覽相關的電影，將旗袍在光影中的美感和東方韻致呈現觀眾眼前。戲服在電影世界裏發揮着重要作用，有助交代不同角色的社會地位和人物性格，塑造故事人物的形象。

不同旗袍反映角色身分與性格

《新紅樓夢》將經典文學的三角戀故事搬到1950年代，飾演林黛玉的李麗華和飾演王熙鳳的羅蘭與一眾夫人小姐各穿上設計別出心裁的旗袍，反映不同角色的身分與性格。尤敏在《香港之星》（1963年）飾演留學日本的醫科生，與日本俊男寶田明共譜異國戀。尤敏戲中穿著的多套旗袍，均展現她的綽約美態，以及角色的溫婉和知性。在《畸人艷婦》（1960年）中，樂蒂飾演的角色為了家人，與胡金銓飾演的富家子締結有名無實的婚姻，電影透過樂蒂戲服的轉變反映角色的情感變化：素雅的旗袍造型代表傳統女性的形象，西化裙裝象徵對婚戀自由的憧憬。

張曼玉穿窄長旗袍展現曼妙身姿

香港電影在1980和1990年代翻起復古風，《滾滾紅塵》和《阮玲玉》的故事分別發生在不同年代和背景，旗袍戲服的式樣亦因此各有特色。林青霞在《滾滾紅塵》飾演戰時東北的女作家，身穿沉色闊身罩袍烘托出時代背景的蒼涼氛圍。

至於《阮玲玉》的故事背景是1930年代上海，張曼玉飾演女星阮玲玉，在電影中穿束頸高領、幾何圖案窄身長旗袍，再現當時上海時髦女性的曼妙身姿。

鄧達智劉天蘭出席映後談

所有場次均設映後談，由時裝設計師鄧達智、形象指導劉天蘭、服裝指導及紡織品研究專家張西美，以及李惠玲博士、吳國禧博士、導演嚴浩主講。《新紅樓夢》設中文唱詞，《香港之星》和《畸人艷婦》設中文字幕，《滾滾紅塵》和《阮玲玉》設中英文字幕。

放映日期時間

《新紅樓夢》1月14日12:00

《香港之星》2月25日12:00

《畸人艷婦》3月17日12:00

《滾滾紅塵》4月14日12:00

《阮玲玉》5月5日12:00

香港電影資料館電影院