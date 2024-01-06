【開箱】《Rebel Moon-第一部：火之女》 薩克薛達自製《星戰》叫座不叫好

【明報專訊】超級英雄片《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）兼任監製、導演和編劇的科幻片《Rebel Moon》，分上下兩部推出，《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）及《屍戰朝鮮》裴斗娜等合演，《第一部：火之女》（Rebel Moon: Part One–A Child of Fire）上月22日在影視串流平台Netflix上架，隨即登上英語電影收視榜兩周冠軍，觀眾落力捧場，然而「爛番茄」網站綜合159篇影評文章，得分只有不及格的24%，如此叫座不叫好，對於4月19日推出《第二部：烙印之人》（Rebel Moon: Part Two–The Scargiver）壓力可謂不小。

再與Netflix合作 新片成本13億

繼《不死喪軍》及《不羈賊軍》後，薩克薛達再跟Netflix合作，據報《Rebel Moon》製作費1.66億美元（約13億港元），反映雙方對新片信心十足。《第一部：火之女》片長2小時15分鐘，故事由母星國王和王后遇刺身亡說起，帝國內部動盪不安，參議員巴利薩留斯趁機奪權並自封攝政王，周邊領土的民眾亦密謀造反，攝政王於是派遣手下最兇殘的艾提克斯諾伯上將（艾德史克林飾）鎮壓反叛者，革命戰爭由此展開。

女主角柯拉（蘇菲亞寶堤拉飾）年幼時遭母星揮軍侵略故鄉，目睹全家被殺害，負責領軍的巴利薩留斯卻被她的獨特氣質吸引，不單沒有斬草除根，更把她收養為徒，一手訓練成為戰爭機器，代表母星南征北討，幾乎戰無不勝的她，最後在養父安排下，擔任母星伊莎公主的近身侍衛 ，此舉原來暗藏禍心，真相將於下集揭盅。

柯拉其後脫離母星，躲在某個偏僻星球避世，過着平凡而幸福的務農生活，可惜好景不常，諾伯上將率領軍隊而至，要求農民向母星上繳糧食，村長不從即遭殘殺，士兵更欲姦淫少女莎曼，柯拉出手相救，把士兵殺盡。為了保護村莊，柯拉決定尋求其他反叛者協助，包括被譽為天才指揮官的泰圖斯將軍（狄哲文侯蘇飾）、傳奇劍客奈美西絲（裴斗娜飾），因欠債而淪為奴隸的塔拉克王子（史達斯尼亞飾），以及反叛者首領德芙拉布拉戴克斯的胞弟達里安（雷菲沙飾）等，合力對抗攝政王。

柯拉與村民岡納（米奇奧侯斯曼飾）四出打探消息，走私客凱伊（查理漢南飾）答應帶路，原來後者不懷好意，為了掙取賞金而暗地通知諾伯上將，母星大軍殺到，柯拉怒殺對方，巴利薩留斯卻派人尋回他的屍首，更設法令他死而復生，變成一頭恐怖的復仇機器，為下集的正邪終極大戰埋下伏線。

致敬黑澤明《七俠四義》

「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）深受日本名導黑澤明影響，1970年代開拍《星球大戰》，故事便取材自黑澤明經典《武士勤王記》。巧合的是，十多年前薩克薛達曾獲邀為《星戰》籌拍外傳電影，雖然計劃胎死腹中，但他並不氣餒，重新修改劇本，換上個人風格和包裝，拍成自家《星戰》版本《Rebel Moon》，題材則向黑澤明另一經典《七俠四義》致敬。可是類似故事早在《俠盜一號：星球大戰外傳》、《邊緣特訓》導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）重拍《七俠蕩寇誌》，甚至彼思動畫《蟲蟲特工隊》等反覆出現，談不上新鮮感，而且柯拉招兵買馬的過程出乎意料的簡單順利，只需三言兩語，對方便答應賣命，難免令人覺得馬虎。

《Rebel Moon》並非一無是處，影像風格貫徹薩克薛達前作如《戰狼300》、《正義聯盟》及《不死喪軍》般華麗悅目，電腦特技逼真，動作場面使用大量超慢鏡頭，每一拳每一槍都清脆利落。至於另一賣點是人多勢眾，除了蘇菲亞寶堤拉和裴斗娜外，還有金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）負責為機械人占美配音，加上《正義聯盟》雷菲沙（Ray Fisher）、《GT跑車浪漫旅》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）、《悍戰太平洋》查理漢南（Charlie Hunnam）及《權力遊戲》米奇奧侯斯曼（Michiel Huisman）等攜手演出，星光熠熠媲美另一史詩式科幻巨製《沙丘瀚戰》。