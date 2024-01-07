馬國明佛系爭視帝 調理身體準備造人 坤哥選情告急 吳若希明輸照拉票

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》本月14日在澳門舉行，各個獎項競爭激烈。前晚於將軍澳電視城舉行「TVB職藝員新春盆菜宴2024」第2場，出席藝人有角逐視帝的馬國明與陳展鵬、爭視后的吳若希，以及角逐最佳男配角及飛躍進步男藝員的吳業坤（坤哥）等。馬國明貫徹怕尷尬不為自己拉票作風，只為主演的4部劇集拉票。吳若希與吳業坤十分進取，自備號碼帶及宣傳單張拉票，齊稱選情告急。陳展鵬撐吳若希奪視后，認為公司要多給機會新人。

記者：林祖傑

馬國明、陳展鵬、吳若希、吳業坤等一眾藝人前晚出席無綫盆菜宴，眾角逐台慶頒獎禮獎項的藝人積極趁機拉票。馬國明憑《新聞女王》爭視帝，跟往年一樣不為自己拉票，只為參演劇集拉票，他說：「當然不是贏梗，我覺得為自己拉票是好尷尬的事，因為票是觀眾投的，但我會幫《隱形戰隊》、《法言人》、《新聞女王》及《破毒強人》拉票，自己角逐的獎項就等觀眾投票或高層決定，我不會投票給自己，覺得無獎攞咪戥人開心囉！到我有獎攞，別人就會戥我開心。」

新婚馬國明表示與太太湯洛雯聖誕節盡享美食，日前開始做運動keep fit。是否練好身子開始造人大計？他說：「我們經常都話好歡迎上天給予我們這份禮物，好樂意接受，當然要調理好身體先，尤其是女仔，太太現在都食得好健康。」他指雙方家長沒給予壓力。

陳展鵬：爭獎年年都有信心

陳展鵬表示每年都會為自己拉票，亦會幫《香港人在北京》的拍檔拉票，透露已投票給同劇吳若希，看好對方奪視后。他說：「她真的發揮得好好，好多朋友都發現她原來咁好笑，我覺得她有機會，其他對手都好，但覺得公司有時都要畀啲機會其他新人，她演戲方面算是新。」他希望自己角逐的獎項可以攞晒，「爭獎年年都有信心，如果無信心，支持我的人咪跌晒眼鏡，變了不支持我！」

吳若希：不知會否有下次

吳若希與坤哥為拉票相當進取，戴投票號碼帶及自備宣傳單張，吳若希說：「我長期選情告急，因為是第一年獲提名最佳女主角，亦不知是否最後一年，雖然勝出機會渺茫，但都會積極拉票，因真的不知會否有下次，我的『政綱』是繼續發揮諧星潛能。與佘詩曼爭獎無壓力，因為毫無懸念，她一定會贏。」她表示除投了自己一票，視帝已投給劇中老公陳展鵬。坤哥憑《香港人在北京》入圍最佳男配角，同時角逐飛躍進步男藝員，他帶來宣傳易拉架，稱這麼出力，因自覺是14年來工作上最好成績的一年，所以想落力點，讓大家感受他付出的努力。