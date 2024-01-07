【娛樂場】喱騷《港女萬歲》 田蕊妮邀嘉賓分享秘聞

【明報專訊】田蕊妮過往為「喱騷」監製了幾個節目及劇集，《墨水漂流》、《黃秋生大師班》、《社會服務令》等有口碑，2024年頭炮是《港女萬歲》，今次身兼主持之職，論盡「港女」。網絡上的「港女」一般帶貶意，身為監製的田蕊妮卻是正能量的「港女」示範，由視后到幕後工作的投入，為事業拼搏不容置疑，可能太獨立欠溫柔，但她投入感情，對另一半的支持義無反顧。對以上的形容，阿田笑說：「Yes！this is me。」她自認是港女，「我喺香港出世、成長，當然是港女。（港女有何特質？）我不能代表所有港女，概括地觀察其他地區、國家的女性，比較下港女是較直接，有嗰句講嗰句，話一就一，這是可愛之處；仲有港女有義氣！」

《港女萬歲》每集均邀請與主題相關藝人及素人受訪，不單女性受訪者，也有男嘉賓登場。節目宣傳片引用維基百科及連登仔邏輯，向觀眾解說「港女」一詞，內容牽涉不少時下敏感話題，例如性工作者、捉姦、食鬼佬、收兵、LGBTQ、婚姻問題及更年期等。田蕊妮邀請了多名話題女藝人擔任客席主持，包括盧覓雪、貝依霖、rapper譚淇淇及女團EOS成員Lokyi等，分享多角度的港女哲學。

趙頌茹講前夫周永恆

其中一集嘉賓是趙頌茹（阿Yu）與莊韻澄，兩人的關連是跟她們曾經的老公、男友有關。阿Yu在節目中提到自己與周永恆的關係長達11年，她說：「我拍咗7年拖、結咗婚4年，11年都同佢一齊。」周永恆性格火爆已不是秘密，阿Yu亦大爆他有閙交癮，「佢為咗出街，可以撩交鬧，咁嗰晚我咪唔會搵佢囉！」提起上癮，當然還有自爆性上癮的張致恆（Steven），莊韻澄曾跟Steven拍拖，稱認真對待每段感情，唯獨跟Steven那段感情有所保留，「我唔想同佢結婚，因為唔想做離婚KOL」。客席主持貝依霖大爆莊韻澄跟Steven拍拖期間，Steven竟send短訊給她，貝依霖說：「佢話夢到我喺佢面前跳lap dance。」

鄧兆尊分享「三C會審」

有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊獲邀任嘉賓討論開放式關係，分享如何被3個女友Carmen、Cherry及Claire「三C會審」。鄧兆尊表示曾經在訪問中形容「三C」為豬扒，所以同時激嬲她們，他說：「閙到佢哋3個都返唔到屋企。」田蕊妮進一步追問他，「有無諗過出走，唔想再周旋呢三條豬扒？」鄧兆尊爽快答有諗過：「我真係忍夠喇！」更年期話題的一集有熟女盧巧音、楊詩敏（蝦頭）及盧覓雪任嘉賓主持，內容爆笑。

首集周一（8日）在喱騷facebook及YouTube平台免費播出，內容以性工作者為主題，邀請性工作者「豆漿」及網上收費平台販賣性感相的「女權網紅」Emilia擔任嘉賓，分享秘聞，談及的內容令田蕊妮及一眾女主持大嘆刷新人類三觀。