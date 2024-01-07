《極速賽車手》男星加勒比海墜機 51歲基斯頓奧利華偕兩女亡

【明報專訊】曾演出《極速賽車手》及《柏林暗戰》等電影的51歲德國男星基斯頓奧利華（Christian Oliver），本月4日與分別10歲及12歲的兩名女兒，乘搭小型飛機從加勒比海貝基亞島出發前往聖露西亞島，但起飛不久即急劇下降墜落海，其後證實機師在內的全機4人，全部罹難。

據報事發於本月4日中午，基斯頓奧利華帶同10歲及12歲女兒Madita與Annik從加勒比海貝基亞島出發，乘搭從美國移居貝基亞島的機師薩克斯（Robert Sachs）所駕駛的小型飛機，原定前往另一小島聖露西亞。飛機啓程後不久即出現問題，急遽下降墜落海，網上流傳事發時片段，可見飛機落海後濺起浪花。

據外媒報道，飛機失事後，當地漁民、潛水員及海岸防衛隊趕赴現場，並尋獲4具遺體。機師薩克斯、基斯頓奧利華及兩名女兒全部罹難，據悉當地警方正在調查事故發生原因。基斯頓似乎正在當地度假，日前才在社交媒體上載一張身處熱帶海灘的照片，留言祝賀新年到來，「來自天堂某處的問候！致大家和摯愛……2024年我們來了！」

1972年在德國法蘭克福出生的基斯頓奧利華，2002至2004年曾演出德國劇《極速特警》（Alarm for Cobra）；以模特兒身分到美國發展，並在紐約及洛杉磯接受演藝訓練。基斯頓演出過湯告魯斯（Tom Cruise）擔正的《華爾基利暗殺行動》，又客串過《盜海豪情》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導的《柏林暗戰》、華高斯基姊妹（The Wachowskis）拍攝的《極速賽車手》。Prime Video《納粹獵人》、Netflix《保姆俱樂部》和《超感8人組》等劇，亦可找到基斯頓蹤影。根據資料他曾與Jessica Mazur結婚11年，2021年離婚。

聖誕前剛完成新片

另外，估計基斯頓奧利華生前已完成遺作《Forever Hold Your Peace》，事緣該片導演尼克李昂（Nick Lyon）上月20日在社交媒體貼出跟基斯頓的合照，留言稱，「這已是我們合作的第5部電影，而且一起擔任監製，也是我們最後一日拍攝。我們討論共同監製一部電影多年，終於成事了！感激你這個好拍檔、演員及朋友」。基斯頓墜機噩耗傳出後，《Forever Hold Your Peace》女主角白靈亦有在社交網留言致哀，稱難以相信這是事實，「12月20日聖誕前我們才在荷李活拍攝新片」，兩人片中扮演情侶，白靈又讚賞對方為人友善，而且工作勤力，是非常勇敢的演員，感嘆他的兩名女兒如此早逝。