回想求愛食檸檬助入戲 馮盈盈卸下港姐包袱喪咀丁子朗

【明報專訊】2016年香港小姐冠軍馮盈盈近年屢傳被無綫「雪藏」，近日首部擔正劇集《妳不是她》播出，承接人氣劇《新聞女王》時段，首周收視平平，低開17.3點（約112萬觀眾）。馮盈盈稱對收視沒有壓力，新劇在節日期間推出可能多人外遊，建議網上重溫。劇中她與男主角丁子朗超多親熱戲，馮盈盈自言卸下形象包袱豁出去，當跟丁子朗談一場甜蜜戀愛。她為演喊戲，挖出自己現實中求愛失敗經歷，助投入情緒，盡量呈現唯美感，希望能媲美韓劇。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

馮盈盈談到收劇本時，知道佔很重戲分當女一，心情興奮且緊張，演出具難度和挑戰，要演繹角色夏莉遇車禍前後的兩種性格，還需應付大量親熱戲和喊戲，令她感到有點壓力，「後來發現這套是純愛情劇，只要放鬆去做，就可以自然流露，拍親熱戲當然會尷尬，現場有十幾廿個工作人員望住」。她大讚女監製陳萍很貼心，會親自落場陪試戲，示範肢體動作，令她更放鬆和投入。

最想咀奇洛李維斯

講到對手丁子朗，馮盈盈笑稱看過對方的劇集《青春不要臉》和《美麗戰場》，知他累積不少親熱戲經驗，「他很慷慨分享經驗，幫到我演出，他說接吻時用45度角拍攝最唯美，他性格好純真，是可愛男生，感覺親切。當年我們同期奪得香港小姐冠軍和香港先生亞軍，今次終於碰頭正式合作，很開心」。

馮盈盈拍劇都有不少歷練，熒幕初吻在《白色強人》獻給何廣沛，先後在《解決師》和《智能愛人》與張頴康和陸永拍過親嘴鏡頭。問到那個「最好咀」？她說：「好難講誰是最好，每人都不同，親嘴最多肯定是丁丁（丁子朗），我們每兩集就咀一次。」提到「最想咀」男藝人，馮盈盈揀荷李活巨星奇洛李維斯，因為以前看對方主演電影《生死時速》，覺得他很靚仔。

想喊得靚 苦練面部肌肉

馮盈盈認為演喊戲難過拍親嘴戲，需要顧及情緒，又要喊得靚，才能配合鏡頭拍出唯美感覺。她自嘲以前經驗淺，以為喊得出就等於交到功課，直至重溫參演的劇，始發現自己喊得肉酸，「為演好這部劇，在家中苦練面部肌肉，應該喊得靚過以前。開劇前參考韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，拍攝時現場會播韓劇《來自星星的你》和這部劇主題曲，營造浪漫氛圍」。

專注工作 靜待緣分

馮盈盈最難忘劇中被丁丁拋棄戲分，非常虐心，更出動自己的情史助培養情緒，「我由女校升上大學，見到好多男生，便有戀愛衝動，有學長令我好心動，都試過發力追過，可惜神女有心、襄王無夢，我不是他杯茶，無疾而終」。她自與醫生男友分手後未有新戀情，透露現在先專注工作，靜待緣分出現。

《妳不是她》承接《新聞女王》播出，馮盈盈稱沒有收視壓力，因為知道無法比較，大家劇種不同，只求觀眾看得開心，若大家因節日外遊錯過了，建議網上重溫支持。她又希望下次拍劇挑戰做打女，「這套劇有幾場打戲，武指讚我有潛質，自己都覺得好玩。」。

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