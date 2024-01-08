【娛樂場】《古靈精怪 台灣篇》 走訪恐怖片景點另類遊台

【明報專訊】無綫J2台新節目《古靈精怪 台灣篇》由林映暉（暉哥）、「台灣李亞男」姜宇夫、宋婭彤、莊茜佳、葉芸希及翁健倫等主持，冒險帶觀眾體驗台灣特殊風俗和儀式，尋找有趣的場景體會另類行程。

首周重點介紹，包括台灣電影《咒》的拍攝場地秘道，走訪「台灣第一鬼屋」靈探，以及到的士博物館參觀各地的士，香港紅的都有份。還有武昌宮經歷地震仍毫無損傷的神像；有人形矽膠公仔陪坐的咖啡店與被稱為「廟界迪士尼」的石門金剛宮等，內容古靈精怪。

克服心理障礙闖坑道

《古靈精怪 台灣篇》共15集，今晚首集率先登場主持有莊茜佳、宋婭彤、葉芸希及姜宇夫。姜宇夫早前跟余思霆合作拍攝J2節目《開餐︰台灣3點3》後結成好友，她憑長腿獲網民愛戴，因而贏得「台灣李亞男」稱號。姜宇夫偕莊茜佳、宋婭彤深入台灣恐怖片《咒》其中一處拍攝場地：位於新北市的水尾光武坑道。

單睇坑道入口已經夠陰森，難怪成為恐怖片取景地。3名女主持在坑道外忸怩一陣後，最終由姜宇夫帶頭入內。建於二戰時期作軍事用途的坑道，非常狹窄而且潮濕，她們一步一驚心，既要小心跣腳又要留意不時出沒的小昆蟲、蝙蝠。弔詭的是坑道四通八達，部分出口更連接現時的民居，掛有「勿進」告示牌，3人幾經辛苦完成10分鐘的路程。

訪「台灣第一鬼屋」靈探

另外，莊茜佳、宋婭彤與葉芸希到位於民雄鄉的一幢大宅靈探，該宅有「台灣第一鬼屋」稱號，去年楊謹華主演的鬼片《民雄鬼屋》在此取景，上映後吸引不少影迷到訪。關於此大宅的傳說眾多，有跳井輕生的故事，又有軍隊在此莫名其妙互相開火射殺的傳聞。

爭相跟矽膠公仔合照

本周另一重點是周四（11日）一集，林映暉（暉哥）出場介紹被稱為「廟界迪士尼」的石門金剛宮，內有過千座不同宗教佛像，有如樂園般，設不少打卡位；一班主持入廟拜神之餘，順道祈福。

他們又會推薦一間提供人形矽膠公仔陪坐的咖啡店，顧客可以一邊歎咖啡，一邊跟心儀的公仔「交流」，好處是對方絕不囉嗦。暉哥話公仔皮膚滑溜過各主持，而且非常有質感同重量。店內公仔有專人打理，每個造價由數千至數萬港元不等，主持爭相跟人形矽膠公仔合照。

《古靈精怪 台灣篇》 1月8日起逢周一至五晚10時30分（無綫82台播映）