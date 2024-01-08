NMIXX香港開騷 唱陳僖儀《蜚蜚》

成員Jiwoo稱見到粉絲哭，她也忍不住落淚。

NMIXX成員年輕有活力，在台上又唱又跳近3小時。

【明報專訊】韓國女團NMIXX本月6日起一連兩晚在香港亞洲博覽館舉行《NMIXX Change Up：MIXX University in Hong Kong》。6名成員Sullyoon，Lily，Jiwoo，Haewon，Kyujin及Bae，前晚首場逐一現身舞台跟粉絲打招呼後，勁歌熱舞唱出《Tank》、《Dice》及《O.O》。NMIXX表示剛踏入新一年，能來港見粉絲很開心，並用廣東話祝大家「新年快樂」。6女均表示首次訪港，大讚風景漂亮，還苦練廣東話與粉絲溝通，全晚大賣口乖不停說「多謝」、「愛你哋」。

演唱會以大學生活為主題，NMIXX上演爭取加入跳舞學會戲碼，分隊鬥舞，大會隨機播出Twice、Blackpink、BTS、NewJeans、Seventeen等韓團歌曲，考驗她們對K-pop舞蹈的熟悉程度，結果順利過關。其間Lily不慎踢倒水樽，急忙拿毛巾抹地。

其後Sullyoon、Lily與Kyujin跳唱少女時代歌曲《Twinkle》，全場粉絲起哄。安歌時段，NMIXX選唱已故女歌手陳僖儀的《蜚蜚》，旋律改編自《懷抱太陽的月亮》主題曲《時光倒流》，以廣東話獻唱，給粉絲驚喜，且誠意十足。

NMIXX表示全賴粉絲支持，才順利完成演出，其間成員Jiwoo感觸落淚，「看到台下有粉絲喊，我也忍不住哭了」。記者：蘇珮欣