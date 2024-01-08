【開箱】《死期將至》 尋死變求生 徐仁國被罰轉世12次

徐仁國經過多次「重生」，開始意識到過往所忽略的人與事。

【明報專訊】據《韓國時報》去年10月報道，2020至2022年近4萬韓國人輕生，年輕人自殺率更有上升趨勢。韓國青年失業率也不低，去年11月份最新數字為5.3%。年輕人就業困難及自殺率高企，正是影視串流平台TVing劇集《死期將至》的主題，香港觀眾可在Prime Video收看。

反映韓國年輕一代實况

《死期將至》改編自韓國網漫《我死了又死》，《回到18歲》河炳勛編劇及執導，全劇8集，上月15日首播。故事講述鬱鬱不得志的崔怡在（徐仁國飾）失去活下去的勇氣，自殺前留下的遺言，惹惱死神（朴素丹飾），被安排「轉世」成為12名死期將至者，體會死前痛苦以作懲罰，若他能活下去便可以該人身分生活，反之將入地獄，永遠承受無盡恐懼與痛苦。此劇有趣之處是將尋死者變成設法求生，藉以探討死亡的意義。

崔怡在正代表韓國年輕一代，因就業問題自尋短見，劇集甫開始講他未畢業便參與大企業泰康集團最後一輪面試，但面試前目睹男子衝出馬路被車撞死，導致表現失準，錯失機會。往後7年也找不到工作，為償還大學貸款，只好邊兼職邊求職，生活捉襟見肘。另一方面，又因金融詐騙失去所有儲蓄，還發現女友有追求者，他提出分手，多重打擊下選擇輕生。

此劇透過男主角遭遇，道出韓國年輕人的苦况，他們尋死不止生活艱苦，還看不見未來，感覺活下去也只是7年又7年的痛苦。最諷刺是崔怡在準備尋死前，在天台看到電視屏幕廣告提及其母校就業率全韓最高，崔說：「我無法提升母校的就業率，但可以提升韓國的自殺率。」觀衆聞者心酸。

劇中扮演死神的朴素丹，邪惡中好像帶點「善良」，經常語帶相關地點出人類的弱點，例如崔怡在於遺書指「死亡是低等的手段」、「是消除痛苦的工具」，貶低了死亡的意義，並因此觸怒死神，「我都未去找你，你就來報到？」於是為崔怡在精心策劃12次死亡經歷作懲罰，「以為死了一切就結束嗎？現在只是開始」。當崔怡在看到地獄實况，才開始害怕，死神又即暗諷他，「人類真是了不起，經常說生活就像地獄，但仍然一天一天捱過那地獄，當看到真正的地獄後，有信心堅持1分鐘嗎？」

關於死後的世界，電影《與神同行》系列已拍過，《死期將至》依然拍出新意，透過「重生」到12人身上，以及不同的死亡方式及原因，讓觀眾體會死亡的可怕及無奈，雖然人生像地獄，但了結自己人生的罪過更沉重。

不同演員演繹轉世人生

此劇涵蓋動作、校園、黑幫警匪及愛情等衆多類型，但毫不混亂；就算題材沉重，劇情發展快速，首4集崔怡在已死了8次。他的各個人生由不同演員上陣，包括《酒鬼都巿女人們》崔始源、《還魂》李宰旭、《惡鬼》吳正世、《黑暗榮耀》李到晛等，絕不單調。

崔怡在第一次轉世，成為泰康集團二公子朴振太（崔始源飾），含着金鎖匙出世，與胞兄朴泰宇（金智勳飾）自出生便「開戰」，振太明白只要戰勝哥哥，就是人生勝利者。崔怡在轉世到振太身上時，正身處萬呎高空的私人飛機，快將失控爆炸，火速結束一世。下世轉到極限運動員宋宰燮（成勛飾）身上，當時正挑戰跳傘，不用數分鐘便跌死。其中一次轉世到初生嬰兒，卻被父母虐待至死。各次身故崔怡在全都無能為力，從而帶出許多死亡，其實人類都控制不了，不是一樣悲慘？

崔怡在其後轉世為面對校園暴力的高中生權赫秀（金康勳飾），崔「心想」只要不自殺便不用去地獄，開始反擊施暴者李進尚（劉仁秀飾），可惜最終還是命喪對方手上。崔怡在下回轉世到替朴泰宇頂罪入獄的囚犯趙泰堂（李宰旭飾）身上，並重遇李進尚。結局如何，暫不劇透，但崔怡在每次轉世都對生死看法有所改變；重遇女友及母親後，也開始後悔輕生，也是此劇另一看點。

另外，第4集尾聲崔怡在發現多次轉世死因，似與朴泰宇有關；12個人生不僅寫實，且環環相扣，增添趣味。