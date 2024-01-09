宮崎駿首奪金球 最佳動畫《蒼鷺與少年》

法國女導演茱斯汀楚特自編自導《墮下的對證》（右圖）連奪最佳劇本及外語片獎。（路透社）

【明報專訊】日本動畫大師宮崎駿自編自導《蒼鷺與少年》，擊敗《鈴芽之旅》、《星願奇緣》、《元素大都會》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》及《超級瑪利歐兄弟大電影》，奪最佳動畫，亦是他首次在金球獎掄元。

盼獎項帶給日本人歡樂

《蒼鷺與少年》靈感源自吉野源三郎小說《你想活出怎樣的人生》，故事以二戰為背景，講述主角牧真人的母親在戰火中逝世，隨父親搬到故鄉與繼母夏子一起生活。某夜夏子失蹤，真人闖入神秘古塔，誓要救出繼母並解開古塔異世界之謎。

宮崎駿沒出席頒獎禮，由吉卜力工作室創辦人兼《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫代發謝辭，「很高興《蒼》片獲獎，吉卜力首次得金球獎，可謂別具意義」。他稱甫踏入2024年，日本接連發生地震及撞機事件，「聽說還有很多人正等待救援，我感到十分心痛，希望贏得金球獎可給大家帶來少少歡樂，哪怕只是一點點。期待《蒼》片有更多成就。非常感謝金球獎」。《蒼》片全球收逾1.2億美元（約9.36億港元），片中為牧真人父親配音的木村拓哉，在社交媒體發文祝賀《蒼》片得獎。

《墮下的對證》贏外語劇本兩獎

另一方面，去年在康城影展摘下最高榮譽金棕櫚獎的法國片《墮下的對證》，擊敗《從前的我們》、《絕地盟約》等，捧走最佳外語片，並力壓《奧本海默》、《Barbie芭比》，贏得最佳劇本。《墮》片將於周四（11日）在港上映。

（第81屆金球獎頒獎禮）

